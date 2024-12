Pablo Carbonell tras su ruptura matrimonial: "Nuestra hija se ha tomado la separación con naturalidad"

Es la primera vez que habla de su ruptura matrimonial. Pablo Carbonell y su ya ex mujer, María Arellano, se han separado tras dos décadas juntos y una hija en común. Esta es la primera vez que el artista habla del tema y nos confiesa que "ha sido una ruptura muy civilizada, nos respetamos y mantenemos una relación cordial".

Pablo Carbonell y María Arellano Instagram

¿Cómo serán sus primeras Navidades como hombre separado?

-Espero que muy bonitas. Estoy tranquilo, las cosas pasan, son decisiones difíciles de tomar, pero hay que seguir adelante. Con este tipo de situaciones se establecen unos acuerdos en los que es primordial el respeto y, en este sentido, todo está bien.

¿Su hija Mafalda vive con su madre?

Se fue con su madre, tras pasar unos días juntos. La moza está estudiando y este año le va mucho mejor que el curso pasado. Afortunadamente, se ha tomado la separación de sus padres con naturalidad. Hay que seguir adelante.

¿Mafalda ha dejado el mundo de la interpretación?

No, pero primero tiene que priorizar sus estudios. El próximo verano, cuando acabe el curso intervendrá en una película.

Vuelve al mundo de la música con su grupo "Los toreros muertos"…

Hacia treinta y dos años que no sacábamos un disco completo con material personal. Hemos sacado algunos singles, un disco homenaje a Javier Krahe, pero no como ahora, uno con doce canciones nuevas.

¿Y por qué tanto tiempo?

Porque no nos ha hecho falta, y, además, yo me he dedicado más al cine, al teatro, la literatura y la televisión.

Entonces, vuelven a los escenarios musicales.

Claro, ya estamos preparando una gira, en febrero tenemos tres actuaciones.

También recupera su faceta pictórica.

Sí, vuelvo a mis "monigotes". Me he comprado un montón de pintura al óleo. Vamos, que estoy en un nuevo renacer…