Aprilia Tuono 660: atrevida y dinámica

No cabe duda que la Aprilia Tuono 660 tiene un ADN muy especial. No sólo por su estética entre una roadster y una sport, ni tampoco por sus prestaciones y comportamiento dinámico, no. La Tuono 660 es una moto de cilindrada media que permite ser usada en ciudad, meterse en las más reviraras carreteras secundarias, regresar a casa por autovía o, incluso, marcarse unas tandas en el circuito más cercano. Todo ello define, sin ninguna duda, a esta pequeña Aprilia Tuono 660 con sus 95 CV, que es descendiente directa de la versión Tuono 660 RS, una versión que se muestra mucho más agresiva en sus reacciones, pese a que sólo dispone de 5 caballos más de potencia que esta nueva Tuono 660.

Su excelente dinamismo se ayuda de una electrónica lógica para la que ha sido pensada y su estética, de auténtica naked desprovista de plásticos, son parte de los argumentos que le colocan como una muy buena opción para un determinado segmento de usuarios, esos que combinan una moto como transporte y que, los fines de semana, buscan la aventura en cualquier tipo de asfalto.

Estéticamente aporta una imagen atrevida con un frontal en el que destaca un grupo óptico con un doble faro, mientras que la parte trasera es de lo más minimalista. A todo ello, la diminuta cúpula también colabora, aunque no lo parezca, con una considerable protección aerodinámica.

La posición de conducción es cómoda con ciertos ribetes deportivos: cuerpo erguido y adelantado gracias a la posición de las estriberas. El pasajero, como ocurre en otros modelos, deberá sacrificar buena parte de su comodidad: poco asiento para él y estriberas elevadas, pero todo vale para mantener una estética envidiable como la que presenta esta Tuono 660. En el manillar, los mandos están ubicados perfectamente. Destaca el cuadro de instrumentos en el que no falta detalle. Esta Tuono 660 dispone de control de tracción y cinco modos de conducción, dos de ellos personalizables.

Su altura al suelo es la idónea; cualquier usuario de talla media puede apoyar ambos pies al suelo sin problemas, y eso, lo sabemos, aporta mucha seguridad a los que quieren atreverse con una moto del segmento medio. El motor bicilíndrico empuja sin titubeos y, como ya se comentó en la versión RS, cuando accionas el acelerador, la impresión es que estas en una auténtica moto sport. El chasis y suspensiones regulables, y también su distancia entre ejes, son aspectos que aportan su granito de arena en su sorprendente agilidad en cualquier tipo de recorrido o escenario desde la más revirada carretera hasta curvas rápidas en estos escenarios te convences que con una 660 puedes seguir sin dificultad a otras motos de mayor cilindrada.

Para terminar, decir que sus cinco modos de conducción hacen que esta Aprilia Tuono se pueda convertir en varios tipos distintos de moto según las necesidades de su propietario: urbana, rutera e incluso sport si quieres meterte en un circuito. Disponible también en versión para carné A2, la nueva Aprilia Tuono 660 es una magnífica puerta de acceso a quién quiera más adelante entrar en motos de mayor cilindrada y prestaciones.