“El huevo” regresa a España

En los años 60, la nueva movilidad en España era la independencia que daban coches urbanos como el SEAT 600 o el conocido BMW Isetta, un extraño utilitario con capacidad para dos o «más» plazas (no había una limitación clara y cabía toda la familia) cuyo acceso se hacía por una puerta frontal. El volante y la columna de la dirección se desplazaban con el movimiento de apertura y cierre y por los demás no había más puertas salvo la del maletero. Pero no en los laterales como es habitual. El Isetta fue tan famoso que incluso hoy se expone una unidad en el Museo del Muro de Berlín. El coche era tan poco sospechoso por su capacidad que fue utlizado en muchas ocasiones para pasar a ciudadanos de un lado a otro. Un ingeniero de la época lo adaptó y le abrió un hueco en el motor para pasar a personas y burlar los controles que existían en los distintos sectores.

Ahora, más de medio siglo después, el fabricante suizo Microlino lanza un modelo similar con todas las mejoras que existen en la actualidad. En España lo comercializará Astara a partir de 2023. Esta asociación es el primer paso de una alianza que podría desarrollarse aún más incorporando mercados adicionales en los próximos meses. Astara implementará su ecosistema de productos y servicios de movilidad con un fuerte enfoque en soluciones tan novedosas e innovadoras como Astara Move, que permite a los clientes suscribirse a un vehículo por un corto período de tiempo y tener acceso a una solución de movilidad flexible a través de una experiencia sencilla y 100% digital. «Es una gran satisfacción para Astara firmar una asociación estratégica con una de las empresas más innovadoras en el mundo de la movilidad. Micro posee un amplio legado en innovación e impacto en la forma en la que las personas se mueven, y ha construido una conocida historia de éxito. Su nueva creación, el Microlino, sin duda ampliará el alcance de nuestro negocio en un mercado altamente competitivo como el actual, al mismo tiempo que aportaremos a la marca nuestra amplia experiencia en transformación digital y en el nuevo ecosistema de movilidad», afirmó Jorge Navea, CEO de Astara. «Estamos más que satisfechos de asociarnos con Astara, una empresa global con una larga trayectoria en la distribución de marcas en Europa, Sudamérica y Asia. Son el socio perfecto para hacer realidad nuestra visión de una movilidad urbana que ahorre espacio y más ecológica tanto en España como en Alemania», añadió el cofundador de Microlino, Merlin Ouboter.

El Microlino es un vehículo eléctrico ligero de clase L7e de dos plazas, con hasta 230 km de autonomía, una velocidad máxima de 90 km/h y una capacidad de maletero de 230 litros. El vehículo fue diseñado específicamente para áreas urbanas y ha sido reconocido con numerosos premios, entre los que destacan el Good Design Award del Chicago Athenaeum, el premio de diseño más antiguo del mundo. Más de 35.000 clientes en el mundo ya han reservado un Microlino. Las primeras entregas de una edición limitada denominada «Pioneer Series» ya han comenzado en Suiza y las primeras entregas en Alemania y España tendrán lugar a principios de 2023. Astara es una innovadora compañía global con presencia en 17 países, 3 continentes y con 3.000 empleados de 25 nacionalidades, que ha evolucionado desde la distribución de automóviles hacia una amplia cartera de productos y servicios relacionados con la movilidad. Astara identifica y realiza un seguimiento de las tendencias globales en un mercado dirigido por el cliente para buscar nuevas oportunidades y crear soluciones útiles de movilidad en el futuro. Con más de 230.000 vehículos vendidos al año y alcanzando una facturación anual prevista en 2022 de 5.500 millones de euros, la cartera de productos incluye líneas de negocio relacionadas con la distribución de vehículos, la suscripción de coches para cubrir necesidades individuales, la conectividad y el «market intelligence».

Por su parte, Micro es una compañía que nació en 1999 de la mano del empresario suizo Wim Ouboter, que fundó la compañía al inventar el primer kickscooter ideal para la movilidad urbana siendo el primero en utilizar el término «micro movilidad». El Micro Kickscooter se convirtió en un gran éxito, vendiendo millones de unidades ya en su año de lanzamiento siendo imitado innumerables veces. En 2013, Micro entró en la movilidad eléctrica, al lanzar su primer E-Scooter.

Desde entonces, Micro ha evolucionado continuamente su línea de productos eléctricos y realizando colaboraciones con marcas como BMW, Mercedes y Peugeot. Micro decidió rediseñar completamente el Microlino y asumir la producción bajo su propia responsabilidad. Micro es una empresa familiar suiza 100% propiedad de la familia Ouboter. La empresa ha recibido numerosos premios por sus productos y por su liderazgo, entre ellos el Premio «Fast Company» y el premio a la Empresa más Innovadora.