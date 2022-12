Wabi: la manera más fácil y flexible de tener un coche mes a mes

Usuarios de todo, dueños de nada. La nueva movilidad sostenible está provocando un cambio en lo que significa tener un vehículo, ese invento magistral que proporciona uno de los valores más fundamentales del ser humano: la libertad de movimiento, la independencia. La necesidad de desplazarse sigue existiendo y desde hace años triunfan nuevas fórmulas de movilidad con sus ventajas e inconvenientes. Wabi es una respuesta a las nuevas necesidades de movilidad, donde hay más incertidumbre y los usuarios demandan más flexibilidad. Los modelos de suscripción contribuyen a una movilidad más eficiente, ya que se apuesta por flotas más modernas y los usuarios solo disponen del coche el tiempo que lo necesitan. Y para eso es necesario un modelo de flexibilidad, poder tener nuestro coche moderno adaptándonos a las necesidades de cada día. O en el caso de Wabi, de cada mes. Un reciente informe elaborado por la consultora KPMG apunta la consolidación del modelo de suscripción, previendo importantes cambios en el modelo de propiedad de los vehículos, ya que una amplia mayoría de los encuestados – el 84% en datos globales y el 74% en España– considera que la suscripción será un modelo competitivo, frente a la venta y el alquiler tradicionales, en 2030.

Mazda 2 FOTO: Wabi Wabi

Según Faconauto (asociación de vendedores), el tiempo medio de espera, desde que se compra el vehículo hasta que el usuario puede finalmente disponer de él, es de 6 meses, es decir, un periodo de espera 6 veces superior al que experimentábamos en 2019. Pero, según las especificaciones del coche, este tiempo puede alargarse aún más y, por ejemplo, en el caso de los coches eléctricos, según indica Sumauto, esta demora alcanza los 7 meses de media. Por eso, el modelo de suscripción como el que propone Wabi (Santander Consumer Finace) es la opción más completa y flexible. ¿Es igual que un renting? No. Se trata de dos opciones distintas de contratar el uso de un coche. En ambos casos, el renting y la suscripción ofrecen un «todo incluido» (seguro, asistencia en carretera, mantenimiento, etc).En el caso del renting, el precio de la mensualidad suele ser menor que el de la suscripción pero la permanencia es mayor. Por norma general los rentings son de 24, 36, 48 y ahora, con la escasez de vehículos que hay, hasta de 60 meses por lo que, aunque la cuota pueda ser más competitiva, te comprometes a pagarla durante los muchos años que has contratado. En caso de querer cancelarlo con antelación, las penalizaciones suelen ser elevadas. En el caso de la suscripción pagas el mes y puedes decidir al final del periodo si renovar por otro mes más o devolver el coche. Por tanto, la suscripción es una alternativa mucho más flexible que el renting. Además, en el caso de Wabi, la contratación es muy rápida y fácil ya que todo lo haces a través de una app o web.

Fiat 500 hybrid FOTO: PARAVANO Fiat

La duración mínima de una suscripción con Wabi es de 30 días. Las suscripciones son renovables automáticamente pero si, por cualquier cosa, no quisieras renovar puedes cancelarlo desde la app o web y devolver el coche en el lugar acordado al final de la suscripción.¿Qué tipos de coches ofrece Wabi? Pertenecen a casi todas las categorías del mercado, tanto nuevos como km0. Eso sí, los coches usados tienen un perfecto mantenimiento. Son vehículos modernos, más eficientes y menos contaminantes. Hay desde Fiat 500 híbrido pasando por los nuevos Mazda 2, SEAT, Cupra, Mercedes, Audi, Citroën, etc. La gestión es fácil y sencilla. Todo se hace a través de la app o web y el tiempo de entrega es de, máximo, 72 horas. Los coches están ya disponibles y no dependen de los tiempos del fabricante. Una vez en la app o web hay que registrarse y echar un vistazo a la oferta de vehículos. Si ves un coche que te gusta, solo tienes que reservarlo (puede variar en función del modelo, marca y la disponibilidad). Para ello te pedirán algunos datos, una foto de tu carnet de conducir y la información de tu tarjeta de crédito. En unos minutos te notifican si todo está correcto y puedes finalizar la reserva. El coche se puede recoger el día que hayas seleccionado en el lugar acordado. Ahí te recibirá una persona que te identificará, te guiará y se asegurará de que el vehículo está en buen estado y que las condiciones de la suscripción y tu tarjeta coinciden con las de tu reserva. Si todo está «OK» sólo queda firmar el contrato. En la suscripción está incluido un seguro a todo riesgo, asistencia en carretera, mantenimiento, revisiones, cambio de neumáticos y atención al cliente personalizada. La edad mínima es de 25 años, y al menos, 7 años de antigüedad de carnet. Con Wabi puedes seleccionar un coche cada determinado tiempo. Por eso, la compañía da la opción de tener un vehículo según las necesidades y las circunstancias. Cuanto más tiempo elijas, mejor será el precio. La suscripción es una fórmula que permite poder usar un coche actual con total flexibilidad, ya que sólo nos comprometemos por un tiempo que puede ser muy corto. La movilidad sostenible no tiene por qué ser cara, ni tener ataduras por años. La suscripción es el futuro, pero con Wabi es el presente.