Lynk&Co convertirá Barcelona en el centro de la música electrónica

El Teo de Lynk&Co, Alain Visser y Aitor Ballester, director del festival OffWeek, han unido la fuerza de sus organizaciones para multiplicar el impacto cultural que va a suponer para la ciudad condal este acontecimiento cultural de música electrónica que contará asimismo con la presencia de los DJs internacionales Reelow y Lucient, quien actuarán en el festival durante este fin de semana en Barcelona.

Con esta colaboración entre Lynk&Co y el festival OffWeek se persigue el objetivo de posicionar a Barcelona como uno de los referentes en música electrónica. En un acto que ha tenido lugar en el Club de Lynk & Co en Barcelona, ubicado en paseo de Gracia, 44, Alain Visser, CEO de Lynk & CO y Aitor Ballester, director del festival, han presentado el acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones. La cita también ha contado con las intervenciones de los Reelow y Lucient, djs reconocidos internacionalmente que han desvelado algunos detalles de lo que se vivirá estas próximas jornadas.

OffWeek Fesyival se ha convertido en cita europea de referencia para los amantes de música electrónica y se estima que este año acudan más de 50.000 personas a lo largo de las tres jornadas. Del viernes 16 al próximo domingo 18, múltiples djs y sellos internacionales pasarán por el festival. El viernes, de la mano de Tale of Us, Afterlife regresa a Offweek, junto a Mind Against, Stephan Bodzin, Fideles, Cassian, 8Kays o Hunter/Game. Al día siguiente, una nueva edición de Solid Grooves contará con más estrellas de primer nivel como Michael Bibi, The Martinez Brothers, Dennis Cruz, Pawsa, Reelow, Cassy o Jamie Jones.

Así, Barcelona se posiciona a la altura de otras urbes en las que Lynk&Co cuenta con una fuerte presencia, como Milán o Berlín, por su espíritu cosmopolita y es ya un referente internacional de ocio y cultura. Alain Visser, Ceo de Lynk & Co señalaba que “Estamos orgullosos de la alianza que hemos forjado con OffWeek y a través de la cual Lynk&Co se ha convertido en patrocinador oficial de este festival referente en la música electrónica. Y es que, en opinión de Visser, Lynk&Co y OffWeek comparten una visión conjunta: el objetivo de innovar, dar un paso más allá de lo establecido para ofrecer experiencias únicas a los ciudadanos.

Por su parte, Aitor Ballester, director del festival, ha querido destacar el valor de esta alianza entre ambas marcas: “Estamos muy orgullosos de contar con un patrocinador como Lynk&co, con el que compartimos valores como la innovación. Contar con el apoyo de una marca así, es un verdadero placer, porque al fin y al cabo… ¡Qué mejor que un vehículo eléctrico para un festival de música electrónica!” Finalmente, Reelow y Lucient han destacado la importancia de tener una visión disruptiva. Algo que es común en la música, así como en la visión del festival y la filosofía de Lynk&Co.