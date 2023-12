El método más rápido y eficaz de evitar el vaho en el parabrisas

Una de las consecuencias más inoportunas de las bajas temperaturas, como las que estamos sufriendo estos días, es que se empañen los cristales del coche, muy especialmente el parabrisas. Además de ser incómodo conducir sin ponerle remedio a este problema, también puede resultar muy peligroso, porque el vaho impide una correcta visibilidad de la carretera por la que se circula. Y eso es un riesgo para todos los usuarios de la carretera, no solo para nosotros. Por eso, se podría argumentar que aprender a eliminar el vaho no es una cuestión menor, sino un tema de vital importancia para la seguridad vial.

¿Por qué se produce el vaho?

En términos sencillos, cuando el aire caliente y húmedo dentro del coche entra en contacto con el vidrio frío de las ventanas y los espejos, se produce un fenómeno conocido como condensación. Este fenómeno físico, definido por la RAE como la "conversión de un gas en líquido por compresión a muy bajas temperaturas", resulta en un residuo acuoso en el cristal que lo empaña.

El vapor de agua que contiene el aire del interior del vehículo, al tocar las ventanas que se encuentran a una temperatura menor, pasa de estado gaseoso a líquido. Este cambio de estado genera una capa de humedad opaca en los cristales, debido al contraste en la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del automóvil. Por lo tanto, la superficie que tiene contacto entre ambas temperaturas es el cristal, lo que provoca la formación del molesto vaho.

Efectividad de los remedios caseros

Tanto dentro como fuera de internet, podemos encontrar infinidad de consejos para solucionar cualquier problema, desde la disfunción eréctil hasta un retrete atascado. Ahora bien, no podemos contar con que todos estos “remedios caseros” sean realmente efectivos. Lo ideal sería que las personas que los comparten, los pusieran primero bajo el prisma de la experiencia, para comprobar si son realmente efectivos... en lugar de simplemente dar voz a los consejos compartidos por un tercero. Sin embargo, esto no siempre es así. Por eso, no podemos fiarnos de cualquier consejo que encontremos.

En cuanto a los remedios para eliminar y prevenir el vaho, lo cierto es que podemos encontrar infinidad de ellos en internet. Sin embargo, hay dos de ellos que siempre se repiten. En primer lugar, está el de la espuma de afeitar. Este remedio casero promete que, al frotar el interior de nuestros cristales con un paño húmedo embadurnado en este producto y retirarlo después con un paño seco, dejará una capa protectora que evitará que se empañen.

Un truco menos conocido pero que también promete ser una solución contra la condensación es utilizar patatas crudas. Este consejo dice que debemos cortar una patata por la mitad y frotarla por el interior del cristal. Después, una vez esté seco, retiraremos el exceso de almidón con un paño. De esta forma, se supone que la patata actuará como un “desempañador” natural.

La premisa es que estos productos, cuando se aplican sobre el cristal, crean una capa que repele el agua y evita la formación de las pequeñas gotas que causan el empañamiento. De acuerdo con esta lógica, otros productos que contienen componentes que repelen el agua, como la pasta de dientes o el champú, también deberían ser efectivos para prevenir la condensación en los cristales.

Aunque no tenemos clara la efectividad de estos remedios, lo cierto es que todos ellos tienen el potencial de empeorar el problema, ensuciando el cristal y dificultando aún más la visibilidad. Afortunadamente, existe un remedio mucho más sencillo y que sí ha probado su eficacia en infinidad de ocasiones. Es mucho más cómodo y está incluido en todos los coches fabricados en, al menos, las dos últimas décadas.

Nos referimos, como no, al climatizador. Lo que debes hacer es adaptar la temperatura del habitáculo entre los 21 y 23 grados centígrados. No obstante, si aun así aparece el vaho, debes saber que los coches tienen un botón específico para desempañar los cristales. Es ese que tiene el dibujo de un parabrisas con tres flechas onduladas apuntando hacia arriba. Al pulsar este botón, coche disparará un chorro de aire directamente hacia el parabrisas. Por lo mismo, muchos coches también suelen incluir otro botón similar, pero destinado a eliminar el vaho de la luneta trasera. El diseño de este botón es similar al del cristal delantero, aunque en lugar de tener la forma de un parabrisas, tiene una forma rectangular.