El Renault 5 eléctrico y su versión deportiva de Alpine, coches del año en Europa

Renault 5 E-Tech eléctrico y Alpine A290 han sido elegidos conjuntamente 'Coche del Año' en Europa 2025, según se ha anunciado este viernes en una ceremonia organizada por el jurado europeo del COTY (Car Of The Year) en el salón del automóvil de Bruselas. El dúo ganador fue votado por 60 periodistas especializados en automoción de 23 países y como resultado Renault 5 E-Tech eléctrico y Alpine A290 obtuvieron el primer puesto. El nuevo icono pop eléctrico de Renault se convierte en el octavo vehículo de la marca en ganar el prestigioso premio 'Coche del Año en Europa', siguiendo los pasos del Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scénic (1997), Mégane (2003), Clio III (2006) y Scenic E-Tech eléctrico (2024). "Para todos los equipos del Grupo es un inmenso orgullo recibir por segundo año consecutivo el prestigioso premio Car Of The Year, ha comentado el CEO de la marca Renault, Fabrice Cambolive.

En 2024 Renault ha reinventado el R5 con una versión 100% eléctrica. Ha sido diseñado para acelerar la electrificación del mercado europeo y hace que la movilidad eléctrica sea "deseable" gracias a su experiencia "agradable e intuitiva" de las tecnologías eléctricas y digitales, destaca la marca. Este año estará disponible en su versión de acceso desde 24.900 euros, un precio del que se pueden deducir las ayudas públicas. "El coche del año tiene todo para convertirse en el coche urbano de referencia de la transición eléctrica", ha resaltado el grupo.