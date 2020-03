La UMU asegura que un confinamiento efectivo al 65% provocará 5.000 contagios y que se prolongue hasta junio

La duración de la epidemia depende del grado de eficacia que tengan las medidas de confinamiento que se han establecido. Con el modelo matemático se ha estudiado una horquilla de tres situaciones.

En un escenario favorable con un 80 por ciento de eficacia del confinamiento (es decir, con 8 de cada 10 personas totalmente confinadas), se alcanzarían en la Región unos 2.000 casos estabilizándose a finales de abril. En esa misma situación, en España podrían alcanzarse unos 250.000. Con un 70 por ciento de eficacia, la situación pasaría a estabilizarse en mayo y se llegarían a unos 3.500 casos.

Pero si el confinamiento tiene una efectividad del 65 por ciento la situación se prolongaría hasta junio y se superarían más 5.000 casos. Y tanto peor cuanto menos funcionasen las medidas. Por ejemplo, sin ninguna medida de confinamiento, dentro de otras dos semanas desde hoy (con unos 800 casos) se pasaría posiblemente a más de 15.000 casos en la Región (un millón en toda España). De ahí la importancia del confinamiento efectivo.

“Aunque estos modelos no pueden predecir a largo plazo dadas las incertidumbres del fenómeno, en particular el desconocimiento del número real de enfermos, lo que nos indican es que sólo una pequeña variación de la eficacia del confinamiento tiene como consecuencia que la estabilización de la epidemia llegue mucho más tarde y afecte a mucha más gente”,Un estudio con modelos de la epidemia de coronavirus, en particular aplicado a la Región, prevé que si el confinamiento tiene una efectividad del 65 por ciento, la pandemia se prolongaría hasta el mes de junio y habría unos 5.000 murcianos contagiados.

El estudio, remitido por el profesor de Física de la Universidad de Murcia (UMU), Antonio Guirao Piñera, incide especialmente en que los “pequeños cambios en la efectividad del confinamiento pueden tener como consecuencia enormes variaciones en el número final de afectados”.

Lo más destacable es que los modelos explican qué parámetros son importantes para entender la gravedad del fenómeno y cómo podría evolucionar la epidemia en un escenario u otro. Por ejemplo, es importante saber que no sólo importa cuándo llega "el pico" sino lo dilatado que será después su decrecimiento (pues posiblemente las medidas de confinamiento se tengan que extender).

Guirao Piñera afirma que laas simulaciones no son predicciones, y mucho menos a varias semanas vista, porque se desconocen variables como el número real de infectados, personas asintomáticas. Pero sí son útiles para recalcar la importancia de medidas eficaces, ya que moviéndonos de un escenario a otro puede suponer gran diferencia en la situación final. No sólo número de enfermos sino también extensión temporal de esta situación.