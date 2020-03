Empresarios de Cartagena consideran “insuficientes” las 24 horas para cerrar la producción

La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) ha estimado "insuficiente" el plazo de 24 horas para proceder al cierre de la producción y actividad de las empresas que establece el Real Decreto para reducir la movilidad de la población para hacer frente al coronavirus, y ha exigido al Gobierno central el "inmediato aplazamiento en la presentación de impuestos trimestrales y pago de cotizaciones sociales para cualquier tipo de empresario".

En concreto, ante la publicación anoche del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, COEC considera necesaria "cualquier medida que contribuya a velar por la salud de los ciudadanos y a disminuir o reducir los efectos de esta pandemia tan grave".

No obstante, COEC estima que no se puede cargar a las empresas con el "coste total" de ese cierre, pues los ingresos "desaparecen", pero los costes se mantienen. "Y hay muchas empresas que no pueden asumirlo", según la Confederación.

Además, insiste en que es "insuficiente" el plazo de 24 horas para proceder al cierre de la producción y actividad de las empresas. "Hay sectores como el industrial y la construcción que necesitan de un plazo más amplio para poder detener sus procesos productivos", ha aseverado.

Esta Confederación echa en falta medidas que "apoyen y aseguren" la permanencia de nuestro tejido empresarial. "Las empresas son el motor de la economía, generadoras de empleo y desarrollo, y por ello es necesario dotarlas de todos los recursos y medidas necesarias que garanticen su pervivencia", añade COEC.

Demandas

La presidenta de COEC, Ana Correa, ha demandado del Gobierno de España "el inmediato aplazamiento en la presentación de impuestos y ampliación de las cuantías a fraccionar, así como suspensión del pago de cotizaciones sociales para autónomos y pymes. También reclama la inyección de liquidez en las empresas para evitar su desaparición.

Destaca que la línea de avales propuesta por el Estado "va a ser empleada, en gran medida, para obtener la liquidez necesaria para hacer frente a las diferentes obligaciones tributarias y con la Seguridad Social". Por tanto, cree que "no se está dotando de verdadera liquidez a las empresas para poder atender sus pagos y garantizar su futuro".

"No entendemos cómo todo el esfuerzo económico de esta crisis debe recaer en nuestras empresas", según Correa, quien explica que la producción y la prestación de servicios de las compañías ha cesado en gran medida.

"Los ingresos se han visto muy reducidos, cuando no desaparecidos, pero la administración continúa cobrando sus impuestos y cotizaciones sociales", según la presidenta de COEC, quien lamenta que "es una situación manifiestamente injusta para el empresariado".

COEC considera que deben incrementarse las diferentes medidas, de manera urgente, que inyecten liquidez suficiente a nuestras empresas para evitar el colapso total de la economía de España. A su juicio, las entidades financieras "deben realizar un gran esfuerzo en ser extremadamente ágiles en hacer llegar la financiación a las empresas".

ERTE

Con relación a la regulación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la prohibición por despido objetivo, la Confederación destaca la "gran inseguridad" y el "escaso margen" de actuación que se deja a las empresas.

"Es un error limitar la duración de los expedientes de regulación de empleo a la finalización del estado de alarma", según COEC, que prevé que la reactivación económica "no será rápida". A su juicio, las empresas "necesitarán un tiempo, desde la finalización del estado de alarma, para ir incorporando a sus trabajadores y comenzar con su actividad".

"Parece que se quiere demonizar la figura del empresario. La empresa no quiere realizar despidos, solamente continuar con su actividad y dotarse de las adecuadas medidas de protección que garanticen su pervivencia" ha manifestado la presidenta de COEC.

La presidenta de COEC no ha querido dejar pasar esta oportunidad sin felicitar expresamente la enorme labor que están desarrollando todo el personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los transportistas, el sector agrícola y la distribución alimentaria, entre otros colectivos, trabajando en condiciones muy adversas, para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos. "Muchas gracias por vuestro esfuerzo y sacrificio" ha concluido Ana Correa.

COEC ha dispuesto en su web una sección específica que aglutina, en tiempo real, toda la información relevante con contenido laboral, fiscal, económico, seguridad social, sanidad, prevención de riesgos laborales y movilidad 'https://coec.es/informacion-covid-19/'.

No obstante, la Confederación informa que continúa prestando sus servicios con normalidad en modalidad teletrabajo. Para cualquier consulta se puede llamar al teléfono ’968-505650′. Asimismo, las redes sociales y todas las herramientas de comunicación de COEC están informando a sus asociados y la sociedad en general, de todas las noticias de interés en tiempo real.