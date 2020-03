Más de la mitad de los muertos por coronavirus en Murcia estaban en residencias

De las 34 muertes contabilizadas hasta ayer lunes en la Región de Murcia como consecuencia del contagio del coronavirus, 18 de ellas se produjeron en las distintas residencias de mayores de la Comunidad. Así lo ha confirmado hoy el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien ha explicado que, hasta las 21:00 horas de ayer, se ha contabilizado un centenar de positivos en geriátricos y centros sociosanitarios para personas con discapacidad, así como 43 profesionales de dichos centros han resultado positivo. “En todas las residencias se toman medidas de intervención de supuestos casos de sospecha para garantizar el máximo nivel de seguridad”.

Cabe recordar que, hasta el momento, desde que se inició el brote de covid-19 el número de afectados en la Región asciende a 920, con 59 de ellos ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que hay una veintena de personas curadas. Además, 225 profesionales sanitarios han dado positivo en el Servicio Murciano de Salud (SMS).

El consejero, además, ha explicado que la Región, al contar por el momento con capacidad para albergar a personas en los centros hospitalarios, ha acogido a dos pacientes graves de Hellín (Albacete) ya que no podían ser tratados allí. No obstante, ha insistido en que el Ministerio de Sanidad no ha trasladado al Gobierno regional la petición expresa de que la Comunidad deba acoger a personas de otras comunidades con los hospitales colapsados.

Por el momento, el Servicio Murciano de Salud cuenta con capacidad suficiente para acoger a los posibles enfermos que puedar ir surgiendo en las próximas semanas, al disponer de camas libres tanto en las UCIs como en los ingresos hospitalarios comunes y, por lo tanto, todavía no se prevé instalar el hospital de campaña junto a la Arrixaca. “Tenemos todavía 120 camas libres y 180 más en las que pueden incorporarse los pacientes. Mientras tengamos ese espacio en el hospital, no haremos uso de la disponibilidad del hospital de campaña".

Unas instalaciones, de hecho, que ha afirmado que se situarían en un campo de fútbol, tal y como han acordado el Equipo Directivo del Área 1 y el Ejército. “Tiene capacidad para 300 personas, para poder distribuirlas en módulos, y cuenta con un vallado exterior que permite dar buena asistencia”.