Murcia recibe 1,5 millones de mascarillas

El material de protección contra el contagio de coronavirus ya ha comenzado a llegar a la Región de Murcia. Así lo ha hecho saber el presidente murciano, Fernando López Miras, quien a través de su cuenta personal de Twitter ha detallado que la Comunidad ha recibido un millón y medio de mascarillas, pero no se trata de todo el material que la Región ha adquirido para garantizar la seguridad de profesionales y enfermos.

“Sigue llegando a la Región de Murcia parte del material que compramos para garantizar la atención a pacientes y la seguridad de nuestros sanitarios. Habrá más en los próximos días”.

En estas fotos no solo hay millón y medio de mascarillas: hay lucha, hay compromiso, hay esperanza.



Más material que, precisamente, el consejero de Salud, Manuel Villegas, también ha confirmado que está pendiente de recibir. “En lo que queda de semana llegarán otras 1,5 millones de mascarillas quirúrgicas y 50.000 de las mascarillas filtrantes Filtro Protección Persona (FFP), diseñadas para patógenos presentes en el medio ambiente y según la eficacia tienen un número que va del 1 al 3, y en este caso las adquiridas son del 2”.

Así lo ha confirmado durante su comparecencia diaria para explicar las novedades de la Comunidad en el avance de la epidemia en el territorio murciano.

De hecho, inquirido por el estado de llegada de los test de detección rápida para agilizar los análisis de posibles contagios, el consejero ha asegurado que dichos kits “necesitan unos reactivos de Alemania, para los que hay dificultad para obtenerlos”. No obstante ha asegurado que hubo suficientes para el personal con síntomas sanitario, de residencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La prueba no se hace a personas sin síntomas porque no se justifica hacerla cuando dará negativo aunque luego desarrolle la enfermedad.

El pico, en una semana

Preguntado por la fecha prevista del pico de casos, ha dicho que algunas autonomías a final de semana lo tendrán, pero Murcia, donde la pandemia llegó un poco mas tarde, está previsto que lo haga la semana próxima.

El punto crítico son las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que la Región de Murcia ha diseñado un plan de contingencia para triplicar las camas existentes (123), a las que se sumarían las 17 de hospitales y clínicas privadas, las 200 de unidades de reanimación que se reconvertirían y los quirófanos que no estén en funcionamiento si fuera necesario.

Una de las cuestiones que más esperanza ha dado es que de todos los test que se llevan a cabo en la Región, el porcentaje de positivos es de aproximadamente el 15 por ciento. "Si cumplimos y lo hacemos bien esto va a acabar pronto", aseguró al inicio de su intervención tras destacar la crucial importancia del confinamiento que se está llevando a cabo en todo el país, recomendando no ir a comprar a las tiendas de alimentación a los miembros de la familia que se encuentre en aislamiento o cuarentena.

Por áreas de salud, De esta forma, ha explicado que en el Área 1, en el Hospital Virgen de la Arrixaca, hay 30 pacientes con seis en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); en el Área 2 de Cartagena, en los hospitales Santa María del Rosell y el Santa Lucía, actualmente hay 32 casos con 11 en la UCI; en el Rafael Méndez de Lorca, hay 14 ingresos con cuatro en la UCI; mientras que en el Área 4, en el Hospital de Noroeste de Caravaca de la Cruz, hay diez ingresos.

Asimismo, en el hospital Virgen del Castillo de Yecla hay 12 pacientes con uno en reanimación; mientras que en el Morales Meseguer hay 33 con 18 en la UCI; el Hospital Reina Sofía cuenta con 22 ingresos y nueve en Cuidados Intensivos; el Hospital Los Arcos de San Javier tiene once ingresos con siete en la UCI; y finalmente el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, en Cieza, tiene cinco ingresos hospitalarios.

Respecto al uso de mascaras de buceo como respiradores, dijo que no se están empleando pero que si así lo solicitan los profesionales sanitarios dependerá de ellos su uso.