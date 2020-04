López Miras ve “temerario” volver al trabajo el lunes

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que es una “temeridad” que mañana se incorporen al trabajo miles de trabajadores sin tener aún datos sobre la efectividad de las medidas de confinamiento e insiste en que el Gobierno debe escuchar a los expertos.

El presidente murciano ha responsabilizado al Gobierno central de que debe dar soluciones a las comunidades autónomas porque la situación “no es la que debería ser, porque el material no ha llegado en la cantidad adecuada y el comprado por las autonomías supera ampliamente al facilitado por el Ejecutivo central”

Por eso, le ha pedido mayor transparencia en la información y previsiones de la llegada de ese material para que la Región de Murcia pueda organizarse. En este sentido, sobre los 10 millones de mascarillas que va a repartir el Gobierno de España López Miras no sabe “cuántas, ni cuándo ni dónde se hará ese reparto” ya que solo ha visto una nota de prensa de la Delegación.

De todas formas, ha explicado que ese reinicio de la actividad previsto para mañana no va a tener impacto en la Región de Murcia, debido a la orden que ya se dictó para que la mayoría de los trabajadores pudiera hacerlo desde casa. Así, del personal de administración y servicios de la CARM solo 650 de los 9.000 vuelven mañana a su puesto de trabajo. Y lo harán, según ha dicho el presidente, dotados de la protección necesaria.

López Miras ha anunciado que se va a reforzar ese incremento que estaba previsto de profesionales sanitarios antes de la covid-19, en concreto 50 trabajadores, para aumentar ese número a 100 y que sean destinados a las áreas con mayor presión asistencial. Ese aumento se cubrirá principalmente desde las bolsas de trabajo que tiene el Servicio Murciano de Salud.

Al hilo, ha explicado que también le ha pedido a Sánchez que dote a las CCAA de personal para poder resolver con celeridad los ERTE así como la puesta en marcha de estrategia de reactivación de la economía española, una estrategia que ya cuenta en la Región de Murcia con un comité de expertos. Aunque ha insistido que, “cualquier medida económica debe contar con diálogo y consenso”.

López Miras no ha ofrecido ningún dato sobre la repercusión económica que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus va a tener en la Región, por considerar que todavía es prematuro hacer un cálculo a pesar que la mayor parte de los sectores económicos ya están valorando sus pérdidas y hacen previsiones a corto y medio plazo. “Estamos aún en un escenario prematuro y no sabemos cuánto se va a prolongar”.

Aún así, y sin concretar medidas, ha hecho referencia a que se está elaborando una estrategia de reactivación económica y social. Para ello, el presidente ha hecho referencia a que se ha creado una comisión que tiene previsto reunirse esta semana con los agentes sociales, económicos y políticos para elaborar una plan con el mayor consenso.

Ha dado cuenta de que en la actualidad la Comunidad ya está tomando algunas medidas a nivel fiscal porque no se está reclamando el pago de los impuestos autonómicos y desde la Consejería de Empresa, a través del Instituto de Fomento, se han puesto en marcha medidas por valor de 8 millones de euros y en las próximas se liberarán nueve millones más para garantizar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas,

López Miras sigue reclamando al presidente del Gobierno la exención de tasas en los meses que no haya actividad económica, la cuota cero para los autónomos, que no le reste a Murcia el dinero de las políticas activas de empleo que ya estaba comprometido y un fondo extraordinario no reembolsable para las CCAA.

Asimismo, ha remarcado la lealtad de la Región de Murcia a la prórroga anunciada por el presidente del Gobierno, así como a la siguiente que podría prolongar el confinamiento hasta mayo. Cree que es la oportunidad de demostrar que la política sirve para luchar contra la pandemia y por tanto “salva vidas”.

Respecto a la próxima fase de desescalada a la que se ha referido Pedro Sánchez, López Miras ha confirmado que para la reunión que tendrá lugar la semana que viene la Comunidad Autónoma ha elegido como representante a un experto del servicio de epidemiología.

También ha mostrado la predisposición de la Región de Murcia para trabajar conjuntamente con el Gobierno central en la reconstrucción de España, pero ha lamentado que de ese gran pacto que anuncia el presidente del Gobierno solo se conoce el nombre y no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de una desescalada territorial y no centralizada “porque aún es pronto para saber como estará la situación dentro de dos semanas”

El presidente de la Región de Murcia no ha aclarado si en los últimos días ha mantenido algún contacto con el líder de la oposición, Diego Conesa, quien ha afirmado que no le había respondido a los ‘whatsapps’, que le ha remitido en los últimos días. Se ha limitado a ironizar al respecto y ha zanjado la cuestión al afirmar que da la sensación "de que mi Whatsapp es un instrumento más para elaborar sus notas de prensa”.