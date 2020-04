Se elevan a 91 los detenidos por incumplir el estado de alarma en Murcia

Saltarse el confinamiento y no respetar el estado de alarma tiene sus consecuencias. Según ha detallado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado han detenido, hasta el momento, a un total de 91 personas en la Comunidad por “incumplimiento de las restricciones de movilidad decretados en el estado de alarma declarado por el Gobierno de España el pasado 14 de marzo".

De la misma manera, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las unidades militares así como las Policías Locales han impuesto hasta este mismo lunes un total de 17.965 sanciones administrativas.

El delegado del Gobierno en la Comunidad, José Vélez, ha declarado que el Gobierno central, por medio de los citados cuerpos policiales, “seguirá velando por el cumplimiento de las medidas de confinamiento como la mejor manera de proteger la salud de los ciudadanos”.

Asimismo, ha recordado que la reincorporación hoy a la actividad laboral de los sectores no esenciales y de los trabajadores afectados por el parón de Semana Santa y el permiso retribuido “no significa una vuelta a la normalidad previa al estado de alarma y, desde luego, no debe ser una excusa para forzar desplazamientos que no estén plenamente justificados”.