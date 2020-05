Denuncian que 3.000 escolares de Murcia no reciben la beca comedor desde hace 35 días

Los grupos municipales de PSOE y Podemos en el Ayuntamiento de Murcia han dirigido este martes una carta a la concejala responsable de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, Pilar Torres, para denunciar públicamente “la insoportable situación” de los 3.000 escolares del municipio que llevan “35 días sin la recarga de la tarjeta de beca comedor”.

El concejal socialista Antonio Benito y la concejala de Podemos-Equo, Clara Martínez, afirman contundentes que “no podemos permitir que se dé la espalda a nadie, pero mucho menos a los niños y niñas que no tienen culpa ni de la situación de sus hogares ni desde luego de esta crisis sanitaria” porque “comer no puede ser un lujo, es un derecho humano básico que no entiende ni de competencias ni de trámites burocráticos”.

Además, apuntan que “ninguno de los grandes municipios de la Región, excepto Murcia, ha dejado atrás a estos menores, pero es que incluso ayuntamientos más modestos, cuya capacidad financiera es baja, se están esforzando por no dejar abandonados a sus menores, arbitrando soluciones para cubrir esta necesidad y este derecho, incluso el gobierno de España ha concedido a la Región de Murcia más de un millón de euros para financiar estas ayudas, un dinero extra para pagar de urgencia las ayudas que ya estaban concedidas ¿dónde está todo ese dinero?”.

No obstante, ambas formaciones advierten de un hecho que es aún más grave, ya que no sólo se trata de 3.000 niños que no han recibido nada en 35 días, sino que hay cientos de ellos que ni siquiera han recibido dicha tarjeta desde que se suspendieron las clases a raíz del Decreto del Estado de Alarma, “cientos de familias murcianas que no han recibido nada en dos meses”, insisten.

En la citada carta, ambos concejales le explican a Torres que “nuestros grupos políticos han colaborado y aportado para que la situación fuese más llevadera para todos; os hemos dejado trabajar y hemos arrimado el hombro, manteniendo una actitud crítica pero constructiva y ceñida al ámbito de los comités de trabajo porque entendíamos que es lo que la gente esperaba de nosotros y lo hemos hecho de corazón, pero no puede hacerse a costa de los derechos de los más débiles. Esta situación es insoportable y no la toleramos ni un minuto más”.

Por todo ello, estos dos grupos políticos exigen al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia “que proceda de forma urgente a repartir las tarjetas que aún no hayan llegado a sus familias así como que se proceda a pagar ya las becas comedor a los cerca de mil menores dependientes de los servicios sociales de este Ayuntamiento, buscando además fórmulas para, como se hace en otros municipios, adelantar el dinero a los más de dos mil menores beneficiarios de estas ayudas por parte del gobierno regional, estableciendo de una vez marco estable de pagos”.