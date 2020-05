Los médicos de Atención Primaria reclaman más refuerzos a Salud

El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Región de Murcia ha manifestado su “malestar” por la “actitud ambivalente” del Servicio Murciano de Salud (SMS) y ha reclamado la incorporación de refuerzos en esta especialidad.

Desde el Foro han indicado que, por un lado, “el SMS manifiesta apoyo y agradecimiento por el esfuerzo realizado por estos profesionales frente a la pandemia de la covid-19” pero, por otro, “la actitud y el retraso en la adopción de medidas no son coherentes con este apoyo”.

Así, han criticado la “falta de información” sobre los planes de contratación y las sustituciones de verano en los distintos dispositivos que conforman la red asistencial de Atención Primaria (centros de salud, PEA, PAC y SUAP).

Un escenario que, a su juicio, “genera aún más estrés y más incertidumbre a los responsables de los Equipos de Atención Primaria, a los profesionales y a la población, por cuanto afecta a nuestra capacidad de gestionar la agendas, los turnos de trabajo, los permisos, los descansos reglamentarios y las consultas programadas para las revisiones de nuestros pacientes”.

Asimismo, han denunciado que en el SMS “viene siendo costumbre en los últimos años la falta de sustituciones y la denegación de permisos en el ámbito de Atención Primaria, así como la precariedad laboral en los contratos. En muchas ocasiones, jóvenes médicos formados en la Región acaban emigrando a otras comunidades autónomas, a otros países europeos e incluso abandonando la Atención Primaria”.

“Además, la indicación de ‘asumir o doblar’ consultas de los compañeros conlleva una menor calidad asistencial, una mayor presión y más estrés laboral para unos profesionales que, en el momento actual, llevan muchas horas de trabajo a sus espaldas con motivo de la pandemia y han estado prestando atención sanitaria a la población de lunes a domingo, mañana y tarde, sin pedir nada a cambio”, ha apuntado.

Por otro lado, los médicos de Atención Primaria han hecho referencia al “bombardeo diario de noticias sorprendentes en cuanto a las cifras de contratación para reforzar la Atención Primaria”, pues “un día son más de 100 profesionales, otro día un médico y una enfermera por centro, otro incorporaciones inmediatas y, al siguiente, contratos eventuales de un año”.

Sin embargo, "a día de hoy, ni se ha informado a los centros, ni a los profesionales ni a los médicos residentes que acaban su formación especializada dentro de una semana".

“Los planes de refuerzo de Atención Primaria no se pueden hacer de espaldas a los profesionales en forma de ‘globos sonda’ que generan más ansiedad. Hemos demostrado la capacidad de autogestión y organización en tiempo récord para poder atender las demandas en salud de la población”.

Por ello, han exigido la "máxima sinceridad" en este asunto y que "se haga efectivo nuestro merecido descanso". "Si, como parece deducirse, no existe una intención real de incrementar de forma significativa el número de plazas estructurales de facultativos de Atención Primaria, que se diga claramente para así poder tomar las medidas organizativas que se consideren oportunas por parte de los profesionales".

Además, han lamentado “los déficit en recursos humanos que presentamos en Atención Primaria en el SMS desde hace años y los recortes de 2009 afectaron más a este ámbito asistencial y aún no se ha recuperado”.

"Las plantillas están infradimensionadas y sacamos el trabajo a costa de grandes esfuerzos personales y profesionalidad. No podemos asumir más competencias (rastreo, residencias de ancianos, menores y discapacitados, doble vía de entrada a los centros de salud...) sin un aumento de plantillas. No podemos seguir haciendo más con menos. No soportamos más el 'no hay médicos en Bolsa'".

Así, el Foro ha reivindicado conocer “cuanto antes” la capacidad real del SMS para reforzar las plantillas de Atención Primaria de cara al verano, “qué cantidad y qué tipo de contratos se van a realizar; qué criterios se van a usar para determinar qué centros van a tener sustituto y cuáles no, y cuáles van a ver incrementada su plantilla y con cuántos profesionales”.

“Y todo ello no solo de cara al verano, sino también para poder afrontar con éxito y garantías una posible nueva ola de coronavirus después del periodo estival, al inicio del curso escolar o coincidiendo con la gripe estacional”.

Para el Foro, “es inadmisible que la Administración pretenda que afrontemos una nueva ola de casos de covid-19 sin contar con los recursos materiales y humanos necesarios”.

“Esta información es imprescindible para la correcta organización y el diseño de la desescalada en las consultas de Atención Primaria, con criterios de seguridad y optimizando los recursos físicos y humanos disponibles, por nuestro bien y el de los pacientes”, han concluido.