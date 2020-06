Sindicatos educativos piden un presupuesto excepcional para la vuelta a las aulas

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) Región de Murcia ha reclamado un "presupuesto excepcional" para afrontar la vuelta a la escuela y ha considerado un "engaño" que se puedan afrontar las medidas de seguridad que la Consejería de Educación defiende "sin entrar al reto de ampliar plantillas y espacios".

CCOO Enseñanza percibe dos sensaciones tras la reunión de la Conferencia sectorial de Educación. Por un lado, "la lentitud en la toma de decisiones de las distintas administraciones de cara a definir actuaciones pertinentes para el inicio del próximo año escolar".

"Constatamos a ese efecto la dificultad en la coordinación entre Ministerio y Consejerías autonómicas", según CCOO, que también observa "la reticencia a la hora de adquirir compromisos concretos que pongan en marcha un presupuesto de excepción para abordar requisitos no contemplados en cualquier periodo ordinario".

"Los requisitos de distancias de seguridad, ratios y aumentos de plantillas están ligados entre sí", añade el sindicato, que estima que "la necesaria distancia de prevención requiere la disminución de número de personas por aula, y ello obliga a desdobles de los cursos, con la necesaria contratación de más docentes", declara Nacho Tornel, secretario general de FECCOO Región de Murcia.

"Pensar que se pueden afrontar las medidas de seguridad que la propia Administración defiende sin entrar al reto de ampliar plantillas y espacios, es un engaño", asevera.

"Entendemos que la Consejería de Educación no tiene o no quiere tener claro el escenario para septiembre y el diagnóstico de esa situación, probablemente por no aceptar una toma de decisiones indudablemente compleja, que pretende confundir con una muy poco probable vuelta a la normalidad anterior, hecho descartado en la práctica por la totalidad de las previsiones", subraya Tornel.

La Federación de Enseñanza de CCOO-RM sabe que la vuelta a la actividad escolar en condiciones de seguridad "nunca será a coste cero, que los actuales presupuestos de Educación han quedado desbordados por la realidad y que la improvisación actuará en detrimento del servicio educativo".

Por tanto, CCOO Enseñanza solicita una vez más “reuniones de trabajo entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales para afrontar la necesaria negociación sobre condiciones de trabajo de cara al nuevo curso, en las que podamos conocer las intenciones de nuestra consejería y aportar nuestras conclusiones como representantes legítimos de los y las docentes”.