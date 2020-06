López Miras anuncia una rebaja de impuestos de 30 millones de euros

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dado hoy algunas de las pinceladas que prepara su Ejecutivo para los próximos años, tras haber defendido la gestión de su Gobierno de coalición con Ciudadanos en los diez meses que llevan gobernando. Con motivo de la celebración del vigesimoquinto Debate del Estado de la Región, López Miras ha anunciado que a partir del próximo lunes, la Comunidad entera abandonará la Fase 3 de la desescalada, al tener una “escasa transmisión comunitaria” de coronavirus, tal y como ponen de manifiesto los informes del Servicio de Epidemiología. “A partir del lunes, los murcianos regresarán a una normalidad relativa”.

La crisis del coronavirus ha estado presente en gran parte del discurso que el presidente ha ofrecido a los asistentes, en el que ha desgranado durante 90 minutos todos los asuntos que ha tenido que afrontar el Ejecutivo a lo largo de este año. Desde las inundaciones provocadas por “el peor episodio de lluvias” que sufrió la Comunidad el pasado mes de septiembre, hasta la actual crisis del coronavirus que ha provocado una crisis económica y social sin precedentes en la historia de la Región.

“Ha sido un año diferente, partiendo de la composición del Consejo de Gobierno, que está formado por diferentes sociedades políticas, ya que los ciudadanos reclamaban con sus votos que hubiese entendimiento y disposición para pactar. Por eso, tenemos el primer gobierno de coalición de la historia que ha demostrado ser sólido y estar cohesionado”.

Entre las medidas que el presidente ha anunciado para recuperar e impulsar la economía regional, destaca que, a la congelación de impuestos que anunció al inicio del estado de alarma, “se sumará ahora un nuevo paquete de medidas fiscales que contempla deducciones y bonificaciones en distintos ámbitos impactados por la crisis económica”, y que tendrá su recompensa en la declaración de la Renta del próximo año, permitiendo a la ciudadanía ahorrar en tasas e impuestos sobre la Renta casi 30 millones de euros. “Somos un gobierno que cree en la libertad”.

Una iniciativa contemplada en el Plan ReActiva 2020, proyecto diseñado con 260 acciones y un presupuesto de 700 millones de euros, “que procurará a la economía regional una inyección de más de 1.600 millones hasta finales de 2021”.

Pero todo ello está marcado por la infrafinanciación autonómica que padece la Comunidad, por lo que ha vuelto a reclamar al Gobierno central un trato justo y equitativo que dote a la Región de Murcia de los mismos recursos económicos que el resto de comunidades. “La Región sufre una discriminación injusta en materia de financiación. El sistema nos perjudica, no es equitativo y genera desigualdades territoriales, el Ministerio así lo reconoce pero no lo modifica. Y a algunos en este hemiciclo les parece bien”, ha dicho contra las filas socialistas.

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de que Murcia reciba 500 millones de euros de los fondos no reembolsables para las comunidades, “por justicia”, y no los 200 que se prevén que se destinen a cubrir los gastos que el coronavirus ha generado en las arcas de la comunidad. “Murcia saldrá perjudicada y maltratada, y eso es algo que no vamos a permitir ni vamos a frenar la reivindicación, ya que esta discriminación agrava aún más la que sufre la Comunidad desde 2009”, ha criticado.

Digitalizar la educación

Otra de las apuestas que López Miras ha avanzado en su comparecencia ha sido la de digitalizar la educación en tres años, precisamente, tras la suspensión de la docencia presencial por la crisis del coronavirus. “Se trata de una auténtica reconversión pedagógica y tecnológica en el ámbito educativo y vamos a hacerlo siempre en colaboración con los docentes, los auténticos artífices de este cambio. Se incorporarán las nuevas tecnologías de manera transversal”.

Una iniciativa que el Ejecutivo pondrá en marcha, con fondos propios, lo que ha llevado a López Miras a poner de nuevo el foco en la financiación que recibe el Gobierno por parte del Estado. "Nuestra obligación es que todo transcurra con la máxima normalidad, y para que la vuelta a las aulas en septiembre sea lo más realista posible, necesitamos saber qué cantidad corresponde a la Región de los 2.000 millones de euros que el Gobierno va a repartir entre las comunidades”.

Una reivindicación que, además, ha extendido a la educación concertada, de la que dependen más de 77.000 alumnos y 6.000 docentes.

Llegada del AVE

Otra de las críticas al Ejecutivo central y a los socialistas murcianos es la paralización de la llegada del AVE a la Comunidad, recordando que hace un año que la línea tendría que estar en funcionamiento, como ya lo están 30 ciudades en siete comunidades autónomas. “Hoy, para esas ciudades, el AVE supone una herramienta fundamental, y en cambio aquí no llegará hasta 2023, si es que nos creemos la fecha que dan”.

De hecho, ha incidido en que la falta de la alta velocidad ha hecho que la Comunidad pierda “la oportunidad de crear 4.600 empleos, generar 600 millones de euros y recibir 360.000 viajeros. Un impacto económico que habría beneficiado a los pequeños comercios y a la hostelería”.

Asimismo, en materia de infraestructuras, también ha recordado que el panorama de las carreteras estatales “no es mucho mejor”. Según el presidente, en octubre, el Ministerio de Fomento anunció “a bombo y platillo” el inicio de las obras del Arco Noroeste, “pero no han pasado del replanteo y algunas labores previas en algunos tramos. Se empeñan en dejar aisladas las poblaciones de Alguazas y Campos del Río”.

“El Mar Menor no tiene espera pero sí tiene solución”

Durante su intervención, también se ha puesto de relieve la situación actual del Mar Menor. “La situación en la que se encuentra el Mar Menor nos aboca a una de las mayores crisis medioambientales de España y de Europa”, por lo que ha propuesto redactar, junto al Ejecutivo central, un documento público en el que se reflejen las medidas que hay que aplicar, y qué administración es la competente en cada caso.

“Necesitamos tratar de forma urgente, comprometida y con un deseo inequívoco de sumar esfuerzos la protección y recuperación del Mar Menor. El Mar Menor no tiene espera pero sí tiene solución”.

De hecho, ha remarcado la urgencia de esta actuación porque en el último año, más de 2.000 toneladas de nitratos y más de 8.000 millones de metros cúbicos de agua dulce del acuífero han entrado en la laguna salada por la Rambla del Albujón. “Ofrezco la mano tendida para que prescinda de todo enfrentamiento entre la Comunidad, Costas y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), y contribuir a la solución”.

Ingreso Mínimo Vital

El presidente murciano también ha hecho referencia a la iniciativa del Ejecutivo central sobre el Ingreso Mínimo Vital, medida que ha criticado que “está muy bien, pero está mucho mejor dar libertad e independencia al individuo, para hacer que no dependa de la administración”, como lo hace la Renta Básica de Inserción que impulsó la Comunidad murciana.

En este sentido, ha asegurado que desde el Ejecutivo están agotando ya las líneas estratégicas marcadas en el Plan por el Empleo de Calidad. “De cara a 2021, lanzaremos una nueva Estrategia que ejerza como hoja de ruta del Gobierno regional en materia laboral para los próximos años”.