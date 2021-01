Denunciadas en Murcia más de 170 personas en las últimas 24 horas por incumplir las medidas anticovid

Un total de 174 personas fueron denunciadas este martes por la Policía Local de Murcia por incumplir las medidas sanitarias implantadas por las autoridades para combatir la expansión del coronavirus.

En concreto, los agentes interpusieron 37 denuncias por no respetar el toque de queda, fijado entre las 22.00 y las 6.00 horas; 103 por no llevar mascarilla o hacerlo de forma incorrecta; 23 por incumplir la restricción de movilidad territorial y once por exceso de ocupación en vehículos.

Las multas formuladas ayer se suman a las más de 200 interpuestas el pasado lunes en el municipio por vulnerar las medidas para hacer frente a la situación actual de crisis sanitaria.