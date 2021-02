Tal y como estaba previsto, el Comité de Seguimiento Covid-19 de la Región de Murcia en su reunión de este lunes ha acordado la flexibilización de las medidas de contención del coronavirus en 18 de los 45 municipios, que se suman a los otros 20 que ya pasaron a “nivel alto” la semana pasada, y que permitirá la reapertura de las terrazas de la hostelería al 75 por ciento así como la suspensión del confinamiento perimetral. Así, actualmente 39 municipios murcianos pueden ofrecer servicio en terraza.

Según ha anunciado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, entre las localidades que se encuentran en un estado de alerta “muy alto” están Murcia, Lorca, Águilas o Alcantarilla, mientras que con una incidencia “medio-alto” se encuentran Cartagena y Molina de Segura.

“El nivel de alerta regional sigue siendo extremo, estando la Región de Murcia en un escenario de fase 2. De los 45 municipios murcianos, 6 se encuentran en nivel extremo”.

Estas localidades son Ulea, Beniel, Yecla, Abarán, Pliego y Cieza, que continuarán esta semana con las restricciones decretadas para los municipios más afectados por el virus.

Reuniones de 2 personas no convivientes

De la misma manera, el consejero ha anunciado que, “con prudencia y cautela”, se van a flexibilizar los encuentros entre personas no convivientes, permitiendo así que las reuniones sociales, tanto en espacios públicos como privados, abiertos y cerrados, se puedan dar encuentros de un máximo de dos personas que no sean convivientes.

Cabe recordar que, hasta el momento, no estaba permitida la interacción social entre personas no convivientes, por lo que nadie podía acudir a un domicilio que no fuera el propio, ni quedar en una terraza con alguien no conviviente.

“En una vivienda, por ejemplo, podrán reunirse dos personas de distinto núcleo familiar como máximo”, al igual que en las terrazas que reabrirán a partir del miércoles, una vez se publique la orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Finalmente, Pedreño ha pedido al Gobierno central un “refuerzo en el control de los perímetros regionales”, ya que actualmente en 39 de los 45 municipios de la Comunidad sí que está permitido el desplazamiento -sin poder entrar o salir en los de nivel extremo- pero el conjunto territorial de la Comunidad sigue estando cerrada al resto de autonomías, sin contar las excepciones.

“El objetivo es seguir descendiendo el número de contagios en la Región mientras progresamos en la campaña de vacunación”.