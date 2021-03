Conesa (PSOE) acusa a los diputados de Cs de dejarse “sobornar” por López Miras

“Ahora es más necesaria que nunca la moción de censura en la Región de Murcia”. Así lo ha comunicado el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, quien acto seguido ha pedido la dimisión de los diputados “tránsfugas” por traicionar no solo a su partido sino a “todos los ciudadanos de la Región de Murcia”.

Conesa, además, ha arremetido contra el Partido Popular a los que ha acusado de “sobornar y comprar” a estos tres diputados, -Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez- que recuerda que plasmaron su firma en la moción de censura.

“Estamos ante el mayor caso de corrupción política en la historia de España. Es una compra de votos y voluntades en toda regla orquestada por el Partido Popular, condenado por corrupción y perdedor de las elecciones autonómicas”.

De la misma manera, Conesa ha apuntado a que “sabían” que desde las filas populares harían “todo lo posible por defender el cortijo. Les va la vida en ello”, y apuntó a que la Región de Murcia es “la zona 0 de la corrupción y las redes clientelares del PP: las prácticas mafiosas y la compra de votos y poder. Pero les hemos mirado a los ojos. Nunca van a poder esconder la vergüenza y su traición”.

Diego Conesa ha insistido en que los tres “tránsfugas” no tienen vergüenza “y la ciudadanía no olvidará esta traición. Por ello, pedimos la dimisión y que entreguen de diputada a Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, por la traición que hoy han perpetrado. No pueden estar ni un minuto más en la Asamblea Regional. No son tránsfugas de Ciudadanos, son tránsfugas de la Región de Murcia”.