La Región de Murcia logra la «nueva normalidad»

La Región de Murcia ya ha entrado en la «nueva normalidad». Así, al menos, lo recoge el último informe del Ministerio de Sanidad que detalla cómo la Comunidad se encuentra por debajo de todos los parámetros indicados para ello, como lo puede ser el número de ocupación hospitalaria o la proporción de casos con trazabilidad.

En el informe que recoge todos los datos durante la última semana y que se publicó el pasado jueves, la Región de Murcia es la única autonomía de España que ha logrado los objetivos marcado por Sanidad para frenar el avance del coronavirus.

Fuente. Ministerio de Sanidad. Mapa que indica que la Región de Murcia ha alcanzado la "nueva normalidad"

De esta forma, según los indicadores principales de seguimiento Covid-19, la Región de Murcia se encuentra en un nivel de «nueva normalidad» mientras que otras regiones como la Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia o las Islas Baleares están en un nivel de alerta 1, frente a autonomías en nivel de riesgo extremo o 4 como Madrid, Cataluña o Navarra.

Para determinar estos niveles, el Ministerio recoge que la tasa de ocupación de camas de pacientes agudos se encuentra en la Comunidad de Murcia en un 1,8 por ciento, mientras que la de pacientes en la UCI es del 3,9 por ciento, la más baja de toda España.

Asimismo, Región de Murcia cuenta con un 71,3 por ciento de casos con trazabilidad, es decir, que es posible determinar su procedencia gracias al rastreo, al tiempo que acumula una incidencia de 21,9 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 65 años en los últimos 7 días, y de 48,8 en los últimos 14, según el documento del Ministerio.

En cuanto a la incidencia acumulada, según se desprende del último informe del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud murciana a fecha del pasado viernes 23, en los últimos 14 días se registraron 68,8 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en los últimos 7 la cifra caía hasta los 35,3 casos positivos.

Reacciones a la gestión

Tanto las cifras proporcionadas por el Ministerio como el nivel de alerta alcanzado fueron aplaudidos por dirigentes políticos que pusieron en valor el trabajo de los profesionales sanitarios.

El propio secretario general del PP nacional, el murciano Teodoro García Egea, también quiso aplaudir la gestión del Ejecutivo regional y aprovechó su cuenta de Twitter para criticar actuaciones como la moción de censura entre Ciudadanos y PSOE contra el Gobierno autonómico.

«El PP salva vidas y protege la economía mientras que el PSOE arruina Pymes y niega ayudas», reprochaba García Egea.

Como cada lunes, el Comité de Seguimiento analizará las cifras semanales en la Región y determinará nuevas actuaciones, pero ante el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, la Comunidad no prevé flexibilizar las restricciones.

Mientras tanto, seguirán vigentes las medidas actuales que limitan la movilidad nocturna (toque de queda) desde las 23:00 horas hasta las 06:00 de la mañana; se limita la ocupación en mesas en terrazas a seis personas no convivientes, y a cuatro en el interior de los bares y restaurantes; así como también se podrán reunir hasta cuatro personas no convivientes en domicilios privados.

Además, la Comunidad seguirá cerrada perimetralmente mientras dure el estado de alarma, es decir, hasta el próximo 9 de mayo, y el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio, así como la recomendación de lavar frecuentemente las manos y mantener la distancia de 1,5 metros con respecto a otras personas para evitar contagios.