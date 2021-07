El PP murciano pide la dimisión de Pedro Sánchez “por sus mentiras y negligencia en la gestión sanitaria”

La diputada nacional del Partido Popular, Isabel Borrego, ha asegurado que “sobran los motivos que justifican la dimisión inmediata de Pedro Sánchez quien debe convocar elecciones por sus mentiras, atropellos democráticos y la negligencia en la gestión sanitaria, económica y social”.

Borrego, que ha ofrecido una rueda de prensa junto con sus homólogos nacionales para hacer un balance de la legislatura de Sánchez, ha defendido que ha quedado claro que “no hay un plan de Gobierno, sino un plan de Sánchez para mantenerse en el Gobierno”, a lo que ha añadido que “no hay un programa en favor de los ciudadanos y, por tanto, se están rompiendo las costuras del traje por todas partes”.

Durante la intervención, la diputada ha desgranado las diez razones inapelables “por las que pedimos la dimisión de Sánchez que ha preferido vivir de rodillas al independentismo que defender en pie la Constitución”.

De hecho, por los indultos a los autores de la intentona golpista se “ha deslegitimado la justicia tras unos indultos en los que no ha habido equidad ni utilidad pública”. “Los indultados no fueron condenados por la defensa de posiciones independentistas, sino por la condena por sedición, de la que no se arrepienten y que supone un ataque a la convivencia que ha producido un desgarro en la sociedad catalana y española en general”, ha matizado Borrego, quien ha anunciado que el Tribunal Supremo ha admitido los nueve recursos presentados por el PP por los indultos.

Además, lo grave es “que se trata de un autoindulto, prohibido por la Constitución Española”, a lo que la diputada ha denunciado “las presiones al Tribunal de Cuentas para evitar que se depuren responsabilidades por la utilización de los fondos ilegalmente utilizados en la red exterior de la Generalitat durante 2011-2017”.

En segundo lugar, “Sánchez está desarmando el Estado de Derecho por sus continuos ataques”. Así, Borrego ha manifestado que “gracias a un recurso del PP se ha puesto de manifesto que TVE ha estado durante tres años administrado únicamente por un apersona que no ha tenido control”.

Además, la diputada ha afirmado que el presidente “ha gobernado abusando de decretos-leyes, puramente ideológicas, sin comparecer en el parlamento, bloqueando iniciativas, pervirtiendo la neutralidad de todas las instituciones, atacando al Poder Judicial, a la unidad de España, fomentando los desplantes al Jefe de Estado y consintiendo el desprestigio internacional de España”.

El de Sánchez, en palabras de Borrego, ha sido el peor Gobierno posible para afrontar la crisis pública más grave en los últimos cien años al tener una reacción tardía ante la pandemia. “Tras las compras ‘fake, el comité de expertos inexistente, la nula cogobernanza, la opacidad en los datos de fallecidos, la dejación de funciones en las residencias, en julio del año pasado habíamos derrotado al virus, pero la realidad es bien distinta”, ha denunciado la diputada nacional.

“Sánchez debe dimitir por su nefasta gestión económica de la crisis, al ser España el país europeo que mayor caída ha sufrido y destrucción de empleo”, ha remarcado la parlamentaria, para añadir que “frente al salimos más fuertes, la realidad es que salimos con menos renta, más paro, más desigualdad y más pobreza”.

Además, Borrego ha denunciado que el presidente “ha cargado el coste de la crisis en las familias, en los autónomos y en las clases medias con una subida de impuestos sin precedentes” y “ha utilizado los fondos europeos en su propio interés y no el interés general de todos los españoles”.

Del mismo modo, ha denunciado que “como consecuencia del pacto con Bildu la totalidad de los presos etarras han sido ya acercados a cárceles vascas humillando así la memoria de las víctimas del terrorismo”.

Borrego ha remarcado que otro capítulo aparte debería de dedicarse a la actuación de Grande-Marlaska por “socavar las libertades de los españoles por sus actuaciones gravísimas que se suman a la incompetencia en materia de inmigración, seguridad y control de fronteras”.

Con todo, Borrego ha aseverado que los “españoles no merecen a un Gobierno que ha roto el pacto constitucional en materia educativa con la imposición de la Ley Celaá” que “vulnera las libertades educativas y el derecho de los padres a elegir el centro de sus hijos, además de que ataca frontalmente a la educación especial y, entre otras razones, devalúa la calidad de la educación bajando los niveles de exigencia”.