López Miras apuesta por que las administraciones usen “todos los recursos” para que la gente se vacune

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha apostado por que las administraciones públicas “utilicen todos los recursos que tengan a su disposición y todos los resortes para hacer que la gente se vacune”.

Noticias relacionadas Pandemia. La Región registra 207 casos positivos y dos fallecidos por covid

“Porque estamos viendo que, gracias a la vacunación, aunque aumentan los contagios no se colapsan los hospitales, no se llenan las camas de las UCI y, afortunadamente, no hay tantos fallecidos como si no se estuviera vacunado”, ha aseverado.

Al ser preguntado por la decisión del TSJ del País Vasco de rechazar la exigencia del pasaporte Covid, López Miras ha rehusado valorar las resoluciones judiciales, “como no podía ser de otra manera”. Sin embargo, cree que “lo que está claro es que la dejación de funciones, una vez más, en la gestión de la pandemia por parte de Gobierno central tiene sus consecuencias”.

“Lo vimos hace un año, en los momentos más duros de la pandemia, cuando la ministra de Sanidad y Sánchez se lavaron las manos y dejaron que cada una de las comunidades tomara las decisiones de forma unilateral; de tal manera que hubo 17 formas diferentes de gestionar y de hacer frente a un virus que no entiende de límites geográficos ni de comunidades”, ha subrayado.

Pide una respuesta de Estado

López Miras ha lamentado esta situación “ahora que parece que empieza esta sexta ola y que parece que es evidente en Europa y, concretamente, en Alemania, Austria y Países Bajos; cuando vemos cómo otros países están tomando decisiones de país referente al Certificado Covid, como Francia, Alemania o Italia”.

“Una vez más, el Gobierno central vuelve a hacer una dejación de funciones de forma irresponsable y dice que no tiene nada que opinar del Certificado Covid y que cada comunidad se las apañe”, tal y como ha reprochado el presidente murciano.

Ha criticado que “vemos cómo, otra vez, estamos tomando decisiones las 17 comunidades por nuestra cuenta, sin un mínimo de coordinación”, de tal forma que “nos vamos a enfrentar a esta sexta ola de la pandemia de forma totalmente ineficaz, como hicimos durante este año en lo que a coordinación nacional se refiere”.

“Y en Alicante habrá unas decisiones y características específicas para el uso de Certificado Covid, en Murcia otras y en Albacete otras distintas”, tal y como ha reprochado el presidennte murciano. “Si ustedes creen que esto es eficacia y unidad para hacer frente a una amenaza como esta pandemia, evidentemente no lo es”, ha aseverado.

En este sentido, ha apostado por que el Gobierno de España “asuma ya su responsabilidad” y le ha exigido “un mínimo de coordinación nacional, que se tomen decisiones de país y de Estado, como está pasando en el resto de países de Europa”. El objetivo, añade, es que el Ejecutivo central “no vuelva a dar la espalda y que no vuelva a dejar que se tomen 17 decisiones diferentes porque generan mucha incertidumbre”.

Propuestas en el consejo interterritorial

Al ser preguntado por la propuesta que hará el Gobierno murciano en el Comité Interterritorial de Sanidad, López Miras ha considerado que, en primer lugar, lo que hay que hacer es “que se vacune todo el mundo, pero ya”.

“Estamos viendo, además, que los pacientes que están ingresados en las UCI y los hospitales son precisamente los no vacunados, que son más del 80 por ciento de estas personas ingresadas”, según López Miras. Además, ha remarcado que las personas que no están vacunadas “tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad también para protegerse a sí mismos, para proteger a aquellas personas que les rodean y para evitar el contagio dentro de la sociedad”.

A su juicio, se tiene que acelerar ya la tercera vacuna si así lo establecen los criterios sanitarios a todos aquellos sectores de población que lo precisen.

“Y, sin duda, yo creo también que tenemos que implementar la vacunación también a menores de 12 años si por supuesto tiene el respaldo de los profesionales sanitarios y de la Comisión de Salud Pública” porque “ahora mismo son uno de los sectores poblacionales con más alta incidencia de coronavirus”, ha manifestado.

Dicho esto, ha señalado que “cuantas más herramientas tengamos para aseguraros la mayor vacunación posible y el menor riesgo de contagio, mejor”. No obstante, ha aclarado que el Gobierno murciano no va a acudir al Consejo Interterritorial de Salud “con una posición de máximos ni imponiendo nada”.

“Pero está claro que lo que está pasando ahora no funciona”, según López Miras, quien cree que “no tiene sentido que en el País Vasco los tribunales tumben una decisión sobre el Certificado Covid, que en Galicia no lo hagan, que Valencia quiera imponerlo, que en la Región de Murcia ya esté en marcha”.

“Queremos unos criterios mínimos con unos umbrales de incidencia mínimos sobre los que puedan tomar decisiones las comunidades autónomas con garantías jurídicas”, ha zanjado.

Medidas con los no vacunados

Al ser preguntado por si se puede tomar alguna medida contra los que no se quieran vacunar, López Miras cree que “estamos en una situación de emergencia nacional y una situación sanitaria crítica y la vacuna es nuestra mejor herramienta para luchar contra el virus”.

En primer lugar, cree que hay que “concienciar” y “usar todos los resortes para que se puedan vacunar ya”. Ha recordado que el consejero de Salud anunció este lunes que la Comunidad de Murcia va a implementar la campaña de vacunación durante las fechas de Navidad con unidades móviles de vacunación en eventos masivos y centros comerciales.

“Evidentemente, aquí hay algunas cuestiones que se merecen un análisis en profundidad, sobre todo, por parte de la Comisión de Salud Pública, de Epidemiología y de las comisiones sanitarias sobre aquellos sectores que deben de estar vacunados sí o sí”, ha aseverado.

López Miras se ha referido en este sentido a los sanitarios, el personal de las residencias y aquellos que puedan trabajar con personas con las que el contagio puede ser equivalente a la muerte. Por tanto, cree que deben tener un “plus de responsabilidad”.

Actas por incumplimiento de medidas

El presidente murciano ha reconocido que le preocupa el incumplimiento de las restricciones “por parte de todos”, desde “un local de ocio, a una empresa y hasta un individuo que no cumpla las medidas de seguridad, como el uso de la mascarilla, por ejemplo”.

A su juicio, “si hemos llegado hasta aquí y si la Región de Murcia ha sido la comunidad autónoma de la península con menos tasa de mortalidad por coronavirus y hemos sabido hacerle frente al virus ha sido, precisamente, por la responsabilidad y compromiso de toda la sociedad”.