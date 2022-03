Rescatan a un hombre tras volcar con el tractor en San Javier (Murcia)

Los Servicios de emergencia han rescatado, atendido y trasladado al hospital al conductor de un tractor que ha resultado herido tras volcar cuando transportaba un remolque por una vía de servicio entre explotaciones agrícolas de la pedanía de El Mirador, en San Javier (Murcia).

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia, sobre las 8.07 horas se ha recibido llamadas informando del accidente. Los testigos presenciales no han podido precisar, en un primer momento, si el conductor del tractor estaba atrapado bajo el mismo, pero sí aseguraban que estaba herido y que no querían moverlo para no agravar sus lesiones.

Al lugar de los hechos se movilizaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), patrullas de la Policía Local y Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tras rescatar al conductor del tractor por los bomberos, el accidentado (varón, de edad no facilitada) fue estabilizado por los sanitarios y trasladado en la UME al hospital “Los Arcos del Mar Menor” de San Javier.