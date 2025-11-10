Sucesos
Atienden a una embarazada que resultó intoxicada por un escape de gas en su casa en Yecla
Estaba en el balcón con su otro hijo de corta edad refugiándose por el fuerte olor del interior de la vivienda
Una mujer embarazada de 24 años tuvo que ser atendida este pasado domingo al resultar intoxicada por un escape de gas en su casa, en Yecla, según informaron fuentes del 1-1-2.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada a las 18.00 horas alertando de que una mujer y su hijo de corta edad estaban en el balcón de su vivienda, en la calle Numancia, donde se habían refugiado por el fuerte olor a gas que había en el interior.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como efectivos de la Policía Local de Yecla que solicitaron asistencia sanitaria al encontrar a la mujer inconsciente en el suelo.
A la llegada de la Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 fue atendida y trasladada al Hospital Virgen del Castillo de Yecla para recibir tratamiento. No fue precisa la hospitalización del menor.
