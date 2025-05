Cartagena se ofrece para reforzar la Defensa y exige financiación al Gobierno de Sánchez

La alcaldesa de Cartagena, la 'popular' Noelia Arroyo, ha ofrecido a la ciudad murciana para "hacer que España refuerce la Defensa europea", con la mirada puesta en convertir la inversión de tecnología en "desarrollo y empleo", aunque ha exigido financiación al Gobierno central y que no se preocupe de "molestar" a sus socios de coalición.

Así se ha pronunciado Noelia Arroyo en un Encuentro Informativo de Europa Press sobre el debate del incremento del gasto en Defensa, reclamando al Gobierno de Sánchez un "auténtico compromiso" con este asunto en Europa. Se refería al proyecto CAETRA, respaldado por el Gobierno regional, que ya ha reunido a 130 empresas tecnológicas y cuenta con la colaboración de la Armada, la Universidad Politécnica de Cartagena, Telefónica y SAES. "Somos la única ciudad de España que diseña y construye submarinos", recordó, en alusión a los S-80 fabricados por Navantia.

Al acto han asistido destacados representantes del mundo empresarial como el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el presidente de AC Hoteles by Marriott, Antonio Catalán; el fundador de Ono, Eugenio Galdón, así como Emilio Restoy, director general de Zamora Company y presidente del Consejo Social de la UPCT; Javier Irigoyen, director general de FCC Medio Ambiente, y el consejero delegado de Hidrogrea (Veolia), Juan José Alonso.

"Lamento temer que este asunto, que es central para España, y más viendo los WhatsApp de última hora, pueda depender otra vez de equilibrios de partido, de repartos territoriales o de no molestar a socios de Gobierno", ha proclamado Noelia Arroyo.

Y es que la alcaldesa de Cartagena cree que la Defensa de España "no puede depender de quienes no quieren defender a España", instando al Ejecutivo de Sánchez a financiar "proyectos sólidos y maduros", poniendo en valor el programa CAETRA.

Con el apoyo del Gobierno de López Miras

Al ser preguntada por si ha encontrado el apoyo del Gobierno central, la alcaldesa de Cartagena ha dicho que sí que tiene el aval del Ejecutivo de Murcia liderado por Fernando López Miras, del que ha dicho que "se ha anticipado y ha tenido el acierto de vincular a la región de Murcia en la red europea de regiones de la defensa".

Según ha defendido, los militares son los que "realmente saben lo que necesitan para jugar un papel imprescindible en la defensa de Europa, cumplir los compromisos con los aliados europeos y llevar a cabo la dotación necesaria para preparar al país para ese momento, con todas las amenazas".

Noelia Arroyo ha advertido de que hay "muchos más frentes marítimos que terrestres", insistiendo en que espera que el Gobierno central tome estas decisiones "sin echar el freno de mano, que es lo que va a pretender su socio de gobierno".

Al hilo, ha hecho referencia a una de las intervenciones que se escucharon la semana pasada en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia del presidente del Gobierno, en las que se decía que había que comprar un buque hidrográfico. "Y si llega un torpedo, ¿lo más importante es ver a qué temperatura está el agua?", ha ironizado.

Logística y comercio

En materia logística, ha defendido que "ampliar el puerto de Cartagena es estratégico para España", al tratarse del único del Mediterráneo con más de 30 metros de calado. La alcaldesa ha cifrado en 15.000 los empleos ligados al plan de ampliación de Escombreras, y en 30.000 los que generaría la terminal de contenedores de El Gorguel: “Por nuestra posición estratégica, somos la única oportunidad de sumar capacidad a Valencia y Algeciras para crecer como plataforma logística intercontinental”. Sin embargo, recordó que este proyecto lleva años bloqueado por el Ministerio de Transición Ecológica.

Cartagena es, además, uno de los nodos del corredor europeo del hidrógeno verde (H2Med), y la ciudad donde Repsol ha instalado la primera planta de combustibles renovables de la Península. La alcaldesa lamentó que iniciativas empresariales de este calibre sufran "amenazas legales y fiscales que ahuyentan la inversión", en referencia a los cambios normativos promovidos por el Gobierno central.

También se refirió a los retrasos en infraestructuras ferroviarias. "El AVE a Cartagena se diseñó en 2009 y aún lo esperamos. Nuestra línea con Madrid lleva tres años cortada", denunció, al tiempo que pidió conectar el puerto con el Corredor Mediterráneo de mercancías.

Arroyo también se refirió a las inversiones que se están desarrollando en el municipio para una mejor gestión del ciclo integral del agua, que a través de la concesionaria Hidrogea superan los 70 millones de euros, financiado por los cartageneros, y que “demuestran el compromiso que tenemos con la cultura del aprovechamiento de los recursos hídricos”.

La intervención concluyó con una advertencia sobre las consecuencias del recorte del trasvase Tajo-Segura: “Las decisiones del Gobierno han puerto al Campo de Cartagena ante el abismo”. Recordó que los Regantes se estiman que en dos años se quedarán solo con la cuarta parte del agua que utilizan. “Sin trasvase, habrá más paro, más pobreza y más desertificación". La alcaldesa reiteró que su municipio está preparado para crecer "si nos dejan hacerlo" y defendió que Cartagena es "una oportunidad de país" que no debería ser desaprovechada por falta de respaldo institucional.

“Multiplicaremos el papel de España en el comercio internacional si no nos prohíben El Gorguel; seremos un centro europeo de la industria dual de la defensa si hay inversiones justas; creceremos en turismo de calidad si no nos retrasan el AVE; y seguiremos siendo la agricultura más productiva de España si no eliminan el trasvase”.

“Cartagena es una oportunidad para España. Tenemos proyectos capaces de dar pleno empleo a la Región y solo necesitamos que nos dejen desarrollarlos”, concluyó.