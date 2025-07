El Gobierno de la Región de Murcia anula la compra de viviendas para menores no acompañados para aprobar los Presupuestos

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, ha avanzado este martes que la Comunidad ha decidido revocar la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados.

Así lo ha anunciado Ruiz Caballero en un mensaje en la red social 'X', después de que desde Vox, sus líderes nacional y autonómico, Santiago Abascal y José Ángel Antelo, respectivamente, instasen a la Comunidad a retirar de forma inmediata la orden.

En concreto, Abascal ha advertido al Gobierno regional que si no la retiraba "Murcia no tendrá presupuestos" en 2025, mientras que Antelo ha subrayado que "si el PP no cumple, votaremos que no" a las cuentas. "Si esto no es inmediatamente retirado y recibimos garantías de que nada parecido volverá a suceder, Murcia no tendrá presupuestos... o tendrán que aprobarlos con el PSOE", ha amenazado Abascal.

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha urgido este martes al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a que "rompa su pacto de la vergüenza" con Vox para aprobar los Presupuestos autonómicos de 2025.

Lucas ha reaccionado así en un mensaje en la red social 'X' en respuesta a las declaraciones en las que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha instado al Gobierno regional a "retirar" su orden de compra de viviendas para menores migrantes no acompañados o "Murcia no tendrá presupuestos".

El dirigente socialista ha señalado que su partido ofreció "un acuerdo sin líneas rojas para aprobar unos presupuestos centrados en los problemas reales de la ciudadanía" y "liberar la Región del delirio y el chantaje permanente de Vox".

"López Miras, rompa su pacto de la vergüenza. Hay alternativa: la que necesita la Región", ha agregado.