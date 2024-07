López Miras estudia ya los «posibles escenarios» en la Región de Murcia

Todavía no se ha cumplido un año del pacto de gobierno alcanzado por PP y Vox en la Región de Murcia, y ya ha llegado a su fin. El gobierno en coalición entre estas dos formaciones mantuvo un pulso durante todo el verano pasado, tras las elecciones autonómicas, siendo la última autonomía en cerrar un acuerdo de gobernabilidad. El PP defendía haber sido la lista más votada a dos escaños de la mayoría, y Vox se aferraba a la necesidad de sus diputados para formar gobierno. Finalmente, la primera semana de septiembre, hubo acuerdo y se firmó un pacto de gobernabilidad, en el que se incluyó a dos miembros de Vox en el Ejecutivo murciano, uno de ellos con el rango de vicepresidente.

Tal y como señaló ayer el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño (PP), hasta el momento se ha cumplido «punto por punto» el acuerdo de gobierno, por lo que la ruptura responde a una decisión «unilateral» de los de Abascal.

De hecho, fueron los dos consejeros de Vox, el vicepresidente José Ángel Antelo y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, quienes escenificaron desde primera hora su distanciamiento con el gobierno liderado por Fernando López Miras. Como cada jueves estaba convocado el Consejo de Gobierno, cita a la que no acudieron tras conocer que la Región acogerá a 16 de los menores no acompañados procedentes de Canarias. Una decisión que no sentó bien en el seno de Vox, precisamente tras aseverar que había «entendimiento» con López Miras en que la Región está colapsada en el acogimiento migratorio, mientras que el PP apeló a la «solidaridad».

La ruptura definitiva, tal y como relató Ortuño, obligaba al Ejecutivo murciano a «estudiar todas las posibilidades», desde un gobierno en minoría del PP, en el que contaría con 21 de los 45 escaños en la Asamblea Regional hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. En cualquier caso, dijo el portavoz, «se tomará una decisión con responsabilidad, mesura y prudencia».