PP y PSOE se ponen de acuerdo para aumentar los miembros del Consejo de Administración de RTRM

Acuerdo entre el PP y el PSOE en la Región de Murcia en lo relativo a la radiotelevisión regional. Este martes se ha aprobado en el pleno de la Asamblea Regional la modificación del Consejo de Administración de la Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM), que engloba La 7 y Onda Regional, entre reproches de todos los grupos por el reciente nombramiento de los consejeros de RTVE al día siguiente de la DANA que asoló Valencia y Albacete.

La Proposición de Ley, que ha sido formulada por el PSOE y debatida por el procedimiento de urgencia y el sistema de lectura única, ha conseguido un total de 32 votos a favor, por parte de los populares y los socialistas, mientras que no ha recibido el apoyo de Podemos y Vox. Finalmente, quedó convertida en Ley de la Comunidad Autónoma.

De esta forma, el Consejo tiene ahora mismo tiene nueve integrantes: cuatro propuestos por el PP, dos por el PSOE, dos de Vox y uno de Podemos. Los dos nuevos miembros, uno por el PP y otro por el PSOE, se incorporarán en los próximo meses.

El portavoz del grupo Popular, Joaquín Segado, ha apuntado que "el Gobierno de España y sus socios no respetan las instituciones, no admiten al que piensa diferente y no consideran la voluntad del pueblo expresada a través de las urnas". Ha reprochado al PSOE que "no tenga miramientos en hacer un pleno mientras en Valencia empezaban a contar los muertos", dejando con "cero consejeros" al PP en RTVE pese a haber ganado las elecciones generales y tener mayoría absoluta en el Senado.

Segado ha denunciado que "con este gobierno y sus socios, los medios de comunicación libres están en peligro". "Utilizan cualquier táctica para callar al discrepante, usando estrategias, incluidas las judiciales, para acabar con el periodismo de investigación como hemos visto en los casos que rodean a Pedro Sánchez", ha concluido.

Por su parte, la ponente de la Proposición de Ley ha sido la viceportavoz del grupo socialista, Carmina Fernández, quien ha defendido que esta modificación es "necesaria y constructiva", explicando que el objetivo es volver al criterio de proporcionalidad parlamentaria para la elección de los miembros del consejo de administración de RTRM, que en 2012 se sustituyó por un concepto pluralista "sin especificar".

El PSOE ha planteado, con esta reforma, que los consejeros sean proporcionales al número de miembros del grupo parlamentario "para dar claridad y evitar la controversia", así como que el consejo de administración del ente público se amplíe en dos miembros más, pasando de los nueve consejeros actuales a once, que se elegirían una vez se apruebe esta reforma.

Hernández ha recalcado que se trata de dar "un paso firme en la defensa de una RTRM verdaderamente pública, plural, transparente en su gestión y ejemplar en la calidad de la información que ofrece a los ciudadanos", al tiempo que ha mostrado su "respeto a los fallecidos y los que han perdido todo por la DANA en Valencia y Castilla-La Mancha", criticando a su vez "el uso que hace el PP de las televisiones públicas de algunas comunidades".

El diputado de Vox Ignacio Arcas ha criticado el "repugnante el nivel de podredumbre moral al que ha llegado el gobierno de Pedro Sánchez" y al PSOE regional por apoyarlo "como auténticos talibanes". "Como de costumbre, han presentado una chapuza y han puesto la alfombra roja para entregar el control de la tele pública autonómica al PP", ha remarcado.

Desde el grupo Mixto, Víctor Egío ha cargado contra el PP por no pedir la dimisión del "inútil de Mazón" por su gestión en la DANA, y ha argumentado que PP y PSOE votan juntos esta modificación "porque quieren acabar con las minorías". "Delante de las cámaras se pelean y en bambalinas pactan para acallar al resto de voces", ha señalado.