El tiempo
Sigue el anticiclón que deja días soleados y fríos en la Región: mínimas de 4 grados en Caravaca de la Cruz
La máxima sube ligeramente a 24 grados en la capital
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 10 de noviembre, cielos poco nubosos, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.
Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste en el litoral y el Altiplano por la tarde.
En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.
