Sigue el anticiclón que deja días soleados y fríos en la Región: mínimas de 4 grados en Caravaca de la Cruz

La máxima sube ligeramente a 24 grados en la capital

MURCIA.-Febrero comienza con pocas lluvias, heladas de madrugada y temperaturas suaves hasta el viernes, cuando llega el frío
Frío
  A. Molina
    A. Molina
Murcia
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 10 de noviembre, cielos poco nubosos, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste en el litoral y el Altiplano por la tarde.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.

