El «Ángel de Nanjing»

El pasado lunes, si hacemos caso de las noticias, fue el día mas triste del año. Independientemente de las cifras covid-19 o de las secuelas de Filomena. Según el algoritmo del psicólogo británico de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnall, el tercer lunes de enero es el día en el cual los seres humanos acumulamos más tristeza. La concentración de nuestra llamada «cuesta de enero» en 24 horas. Sin embargo, todo formó parte de una campaña de publicidad (muy fructífera, por cierto) de una compañía de viajes. Sky Travel quería fomentar que se viajara en enero, pues siempre había bajón turístico después de las navidades. Los británicos comenzaron a reservar paquetes vacacionales y el mundo adoptaba una nueva tradición comercial. Lo curioso es que el propio autor de la fórmula, el doctor Arnall, está en contra del «lunes triste». Como consultor y gurú de la felicidad quiere romper con el «Blue Monday y es ahora activista de esa causa.

Al margen de la anécdota, el mundo está necesitado de buenas noticias. Cada año también, en enero o en septiembre –que son los meses en los que regeneramos los buenos propósitos– algún medio internacional saca a colación la historia de Chen Si. En 2021, aún no he leído nada sobre él. Y me pregunto si se debe a que esté atrapado en algún confinamiento en Nanjing, o a la falta de periodistas independientes en China. El caso es que Chen Si en sus ratos libres va a uno de los puentes más famosos e imponentes del planeta, que cruza el río Yangtsé. Esta obra de la ingeniería de unos 150 metros de altura es tristemente conocida por ser uno de los enclaves favoritos para suicidarse. Sin prácticamente ayuda psicológica ni detección de la depresión, China es uno de los países con la tasa de suicidio más alta. Con una media de 300.000 suicidios al año, quitarse la vida es una de las principales causas de muerte en China.

Chen Si, alias el «héroe de Nanjing», patrulla a lo largo de los 4.500 metros para proveer de ayuda y consejo a los posibles suicidas. Porque los chinos no sólo se lanzan al vacío cuando no hay ni un alma por el puente, si no que muchas veces lo hacen a plena luz del día. Incluso en tiempos orwellianos de cámaras de vigilancia y móviles, cientos de suicidios han quedado grabados en desgarradores vídeos.

En su cincuentena, comenzó en 2004 a convencer a la gente desesperada de que no saltara. Prácticamente ha salvado desde entonces a una media de dos personas al mes. De lunes a viernes trabajaba en una empresa de mensajería, pero los sábados acudía con su moto al puente sobre las 6 de la mañana. En 2015, unos jóvenes cineastas le hicieron protagonista de un duro y aclamado por la crítica documental, «El Ángel de Nanjing». Para Chen Si, cualquier día sobre el puente es un auténtico «Blue Monday». Y contra eso lucha.