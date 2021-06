Sánchez: «El PSOE soy yo»

Como todo gobernante, Pedro Sánchez pasará antes o después, y además lo hará –quizá acompañado de su particular Ivanovich– por el barranco de la Historia. Pero el daño producido en la identidad histórica y nacional de España, organizada jurídica y políticamente según el modelo de la Constitución de 1978, va a ser muy profundo. Basta asomarse a la realidad del momento para apreciarlo, con el PSOE convertido en virtual partido sanchista, replicando gobiernos autonómicos con nacionalistas identitarios en Valencia y Baleares, que siguen la estela de la senda iniciada en Cataluña, haciendo de la lengua autonómica el principal instrumento político diferenciador para generar conciencia «nacional» propia, como los secesionistas catalanes. Por si ello fuera poco, ahora pretende indultar a quienes cometieron un auténtico golpe de Estado desde el poder para conseguir sus objetivos separatistas no mostrando ningún propósito de enmienda, y quiere hacerlo sin escuchar siquiera al ex-PSOE, ahora «su partido», habiéndolo reorganizado a su voluntad tras ser cesado por la anterior ejecutiva, para impedir precisamente que hiciera lo que está haciendo ahora. Por cierto, la Constitución exige que los partidos políticos –financiados públicamente, no se olvide– han de tener un funcionamiento democrático.

En el «Ancien Régim», la monarquía era «absoluta», y Luis XIV –el «Rey Sol»–pudo decir con propiedad que «el Estado era él», pues no había separación alguna de poderes, al estar todos concentrados en el monarca. Sánchez de momento no ha llegado a tanto, pero desde luego ya actúa conforme a «el PSOE soy yo».