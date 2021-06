Tezanos y el Zendal

Arrancaba esta semana con una más que indicativa imagen brindada a las puertas del hospital público madrileño Isabel Zendal -ya saben, ese que la izquierda prometió cerrar si ganaba las elecciones autonómicas, sencillamente porque a ellos la idea de crearlo no se les había ocurrido- la escena mostraba a los ciudadanos llamados a recibir la segunda toma de la vacuna contra el covid y dos cordones perfectamente establecidos a la llegada para distinguir sendas filas, una para quienes tras haber recibido la primera toma de AstraZeneca optaban por inocularse en esta segunda dosis la de Pfizer en línea con la recomendación del Ministerio de Sanidad es decir, del gobierno de la nación y la otra para quienes preferían optar por no mezclar y repetir nuevamente con AstraZeneca, de acuerdo con al recomendación de las autoridades del gobierno regional de Madrid. El contraste entre una y otra era realmente indicativo teniendo en cuenta que en la primera cola casi no había un solo alma, sencillamente porque todas las personas que habían acudido a la llamada para recibir la “toma-2” habían optado por la segunda.

El dato, -más allá de preferencias de ciudadanos que en su inmensa mayoría no son ni médicos ni inmunólogos- probablemente esté dando que pensar a más de un dechado de materia gris demoscópica en el entorno del Ejecutivo, sobre todo porque resulta harto difícil contrastar tanta unanimidad en contra de una recomendación que llega de las autoridades sanitarias del gobierno estatal ante algo de tan vital importancia como es la lucha contra la pandemia. La imagen del hospital Zendal con la dispar doble fila de llamados a vacunarse es uno de esos síntomas que tal vez no acaben de ponderar los sondeos del CIS de Tezanos tan proclives a crear escenarios oníricos para el partido del Gobierno. Incluso podría afirmarse que echa por tierra más de un argumento relativo a la credibilidad general del ejecutivo central. Encuestas como la publicada el lunes por este periódico son especialmente indicativas a la hora de mostrar el desgaste en cuestiones como el desafío marroquí, la intención de indultar a los condenados del “procés” o la manera de manejar aspectos como la segunda dosis de la vacuna. Demasiado lastre para esa pretendida “ofensiva de otoño” en busca de la iniciativa política momentáneamente perdida, por mucha “foto de Colón-2” que pretenda venderse. Lo del Zendal fue un sondeo a pie de urna.