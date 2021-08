Gobierno pirómano

No sé qué datos arrojará el próximo Informe Georgetown, el más prestigioso y completo de todos los informes, sobre el bienestar de las mujeres en España, si en solo dos años de gobierno hemos bajado diez puestos. Claro, que no me extraña si, la cabeza podemita de esta bicefalia gubernamental no para de hablar de la inseguridad y discriminación de las mujeres en nuestro país, mientras que la otra cabeza socialista asiente, mira para otro lado o esconde la cabeza como una avestruz por miedo a perder su status.

Damos una imagen hacia el exterior de que para una mujer en España es peligroso volver sola a casa y borracha, que va por la calle y los hombres, que son unos neardentales, te acosan con piropos y te faltan al respeto, y ya no digo nada si usa el transporte público lo que le puede pasar.

Nuestros hombres no es que sean machistas, que no digo que haya, que los hay, están dominados por instintos cavernícolas y eso hace que nuestra sociedad sea un patriarcado. Cómo será la cosa de inquietante que nos estamos gastando miles y miles de euros en campañas, estudios y hasta se anuncian escuelas de masculinidad positiva y diseños urbanísticos feministas.

España que no es para nada intolerante, que nos da igual la raza, el género, la religión y las cuestiones familiares de cada uno, está gobernada por el presidente más débil de la democracia que más que un dirigente parece un bombero pirómano creando problemas donde no los hay para tapar su imposibilidad de gobernar con tan exigua mayoría y aparecer como el salvador de sus catástrofes. No es descartable que en el próximo Informe estemos entre los países con el peor índice de bienestar para la mujer o en el de mayor número de variables de masculinidad.