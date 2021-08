En 2018, lord Michael Bates, secretario de Desarrollo Internacional de Reino Unido, acudió dos minutos tarde al Parlamento británico. Lo primero que hizo al llegar su turno de palabra fue disculparse y acto seguido anunciar su dimisión por la «descortesía». No hacer honor a la archiconocida puntualidad británica, era una mancha en su expediente que Lord Bates no se podía permitir. El político conservador se sentía «completamente avergonzado», pues siempre había creído que los diputados «tienen que alcanzar los niveles de cortesía más altos posibles». La primera ministra de entonces, Theresa May, no aceptó su renuncia al considerarla «innecesaria». Y el lord continuó en su cargo. Hasta 2019, cuando dimitió definitivamente para caminar durante 25 días desde Belfast hasta el edificio de la Comisión Europea, en Bruselas, para concienciar sobre el Brexit y la falta de consenso.

La puntualidad siempre ha sido una cualidad muy valorada y respetada en Reino Unido. La propia «premier» confesó que lo que menos le gustaba de sí misma era llegar constantemente tarde.

Desde que el sucesor de May, Boris Johnson, tomó las riendas del Gobierno británico, los rumores sobre su falta de puntualidad no han dejado de sucederse. Desde el retraso de 45 minutos en el prestigioso Eton a llegar impuntual a importantes discursos, Johnson ha hecho esperar muchas veces.

Esta semana, cuando el «premier» conmemoró un minuto de silencio por las víctimas de la matanza de Plymouth (el peor tiroteo de la última década en Reino Unido), sus críticos se le echaron encima. En el reloj de pulsera de Johnson marcaban las 11:14, cuando el homenaje a las víctimas estaba programado para la hora en punto. Los pantallazos con las manecillas de su Pulsar de correa negra se compartieron por doquier. Sin embargo, esta vez lo que demostraba es que el primer ministro usa el viejo truco de adelantar el reloj para intentar ser puntual. Efectivamente, si se ampliaba la fotografía, en un reloj de pared de Downing Street marcaban las 11:01. Expertos en puntualidad y fotografía digital constataron después que la imagen se tomó a las 11:02 y concluyeron que Johnson va, por tanto, doce minutos adelantado. El primer ministro, al igual que muchos de nosotros, solo intenta mejorar uno de los hábitos más descorteses.