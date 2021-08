Un amigo de Avilés me envía un artículo escrito por él en La Nueva España con el título que encabeza este Trípode. En un primer momento creí que era una broma al socaire de la estulticia generada por el lenguaje inclusivo, aunque me sorprendía que no hablara de la «feminización» del territorio, que resultaría políticamente más correcto.

Pero mi asombro se ha agudizado cuando me ha remitido a la página web oficial del Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, efectivamente, alude a la masculinización del territorio como «uno de los desafíos que este Reto debe afrontar junto a otros, como la despoblación, el envejecimiento o la población flotante». Para que no quepan dudas al respecto, proclama el Ministerio que este Reto «es una idea compleja que engloba diferentes dimensiones de la población…».

Desde luego que es incuestionable que la demografía tiene vínculos estrechos con la población, aunque no se a qué dimensiones suyas se refiere en particular, y no quiero entrar en más detalles que podrían malinterpretretarse.

Aún así, mi duda subsiste al no comprender adecuadamente si la masculinización es el problema o es la solución al Demográfico Reto. Imagino será el problema, por cuanto un Gobierno feminista como el que gozamos, no puede aceptar por principio que un territorio masculinizado no sea sino una expresión de violencia sexual machista hacia la madre Tierra. Mi amigo Juan García tampoco me lo aclara demasiado en su artículo, por lo que habrá que seguir investigando al respecto.