Sánchez pasa a la ofensiva

Tras unas movidas vacaciones, con algún que otro error de comunicación grave, algo que ya no sorprende, Sánchez ha regresado con renovados bríos para aprovechar la recuperación económica con la vista puesta en la reelección. Es normal y lo harían sus rivales. Ha repetido la misma estrategia propagandística de anteriores ocasiones, con una conferencia sin preguntas acompañado por un auditorio formado por un escogido grupo de figuras de primer nivel de la vida económica y social. Al margen de las discrepancias o coincidencias sobre el contenido de su discurso, es una fórmula útil para sus intereses que es lo único que le importa a un gobernante. Es más cómodo que someterse a las preguntas de los periodistas y puede lanzar sus mensajes de inicio del curso político marcando los objetivos gubernamentales. Por otra parte, es una concepción moderna ya que le permite controlar los mensajes en las redes sociales y los medios de comunicación, que tenemos que recoger, aunque seamos críticos, el contenido de su discurso. Le permite marcar los ritmos y ordenar la estructura de su intervención sin que al finalizar le hagan incómodas preguntas o se disperse el mensaje con temas que no le interesan.

Cuando contemplo actos de estas características entiendo que no existan nervios en La Moncloa por la caída del PSOE en las encuestas porque, como dicen, «hay partido». Es bueno recordar que dos años es mucho tiempo en política y el Gobierno es la mayor maquinaria propagandística de nuestro país. La izquierda acostumbra a utilizarla con eficacia mientras que el centro derecha no puede ser más chapucero e incompetente. La labor más importante de un presidente y su equipo ministerial es siempre la comunicación, porque aunque se haga bien sino se consigue explicar no sirve de nada. La gestión tiene que ser eficaz, aunque hay malos políticos con resultados deplorables que consiguen superarlos si saben comunicar. Esto sucede en otros ámbitos de la vida profesional. Sánchez colocó ayer una serie de mensajes, empezando por la idea de «Una recuperación justa» que siempre suena muy bien. ¿Quién no quiere la justicia social y económica? Lo importante son las palabras y es algo que sabe muy bien el equipo monclovita. Es lo que sucede en los medios de comunicación con los titulares, porque son las ventanas que incitan a la lectura.