La «Ley del latido»

El Estado de Texas es el segundo más poblado de la Unión, lo que contribuye a que sea más noticiable lo que en él sucede. Allí está ahora de actualidad la conocida como «Ley del latido» –«the law of the beat»– considerada como la más restrictiva sobre el aborto en EE UU desde su liberalización por el TS en el conocido como caso «Roe vs. Wade», hace casi 50 años.

En ella es particularmente novedosa la legitimación para denunciar por la vía civil cualquier persona –residente o no en Texas– que ayude a la realización de un aborto después de la sexta semana de gestación. La patronal de las clínicas abortivas está en pie de guerra ante la sensible disminución de su cifra de negocio desde su entrada en vigor.

Y hasta Biden se ha pronunciado al respecto, afirmando que es una ley inconstitucional, lo que resulta sorprendente, ya que la decisión última está bajo la jurisdicción federal del TS. Así, no es la policía estatal quien persigue su eventual vulneración, sino los propios ciudadanos, que pueden resarcirse de las costas judiciales con la indemnización correspondiente en caso de ganar la demanda.

El movimiento provida está esperanzado ante el fallo de la Corte Suprema en lo que puede ser un hito histórico en la lucha por la defensa de la vida. Con el nombre de esta ley, la semiótica del lenguaje ha jugado un papel importante, pues sensibiliza ante la realidad de una vida naciente con su propio corazón latiendo ya.