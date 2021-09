El bulo del amigo del primo de Nicki Minaj

Este lunes, para asistir a la espectacular gala de los Mets, en Nueva York, era obligatorio presentar un certificado de vacunación completa. Al no estar inmunizada, la rapera Nicki Minaj no acudió. Justificó su decisión contando la historia de «un amigo de su primo» en Trinidad y Tobago, el archipiélago caribeño donde nació la artista. Según la cantante (con más de 22,6 millones de seguidores en Twitter), este chico se puso la vacuna y, como reacción, se le inflamaron los testículos. Su boda estaba programada a las pocas semanas. Pero la prometida, al ver la hinchazón (o la impotencia), le dejó. La supuesta historia del matrimonio cancelado con dosis de infertilidad traumatizó al primo, que desde entonces rechaza vacunarse. Y de paso, se convirtió en la excusa de Minaj para no inmunizarse contra la covid-19.

Las irresponsables declaraciones de la cantante se comentaron en todos los medios anglosajones, con expertos aportando datos sobre efectos secundarios. Desde el prestigioso virólogo estadounidense Anthony Fauci hasta el primer ministro británico, Boris Johnson, criticaron la falta de base científica de la rapera.

Curiosamente, en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, guardaban silencio. Hasta que por fin el miércoles salió el ministro de Sanidad, Terrence Deyalsingh. Habían removido cielo y tierra para encontrar al amigo del primo de Minaj. Hicieron un barrido por centros de salud y el registro de hombres vacunados del país isleño de 1,4 millones de habitantes. Ni rastro del joven infértil ni de ningún trinitense abandonado en el altar por la hinchazón. En los medios locales, Deyalsingh reconoció que «una de las razones por las que no pudimos responder ni ayer ni en tiempo real a la señorita Minaj es que tuvimos que verificar y asegurarnos de si era verdadero o falso». El ministro de Sanidad manifestó que se toman los efectos secundarios muy en serio y que «desafortunadamente, perdimos mucho tiempo con esta afirmación falsa». Deyalsingh indicó que esa reacción no se ha registrado ni en Trinidad y Tobago ni en cualquier parte del mundo. En el país caribeño sólo el 32% tiene la pauta completa. Esperemos que el bulo del amigo del primo tenga ahora el efecto contrario y sirva como revulsivo para los indecisos.