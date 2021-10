Una caravana de unos siete mil caminantes centroamericanos está atravesando México hacia USA. Con miles de niños menores de siete años en sus filas. La emigración es un fenómeno contemporáneo ineludible políticamente. Es conmovedor ver a políticos y tertulianos sentimentales asegurando: «Yo estoy a favor de una inmigración ‘controlada’, con permisos de trabajo…» Pues no, miren: la emigración es ya difícil de controlar. Las oleadas migratorias serán progresivamente incontenibles, abrumadoras. Irán desde las zonas oprimidas a las más libres y prósperas en un mundo globalizado, una Tierra cada vez más cálida y desértica con demasiadas tiranías insoportables. Todos quieren huir de esas realidades políticas vejatorias que solo garantizan miseria, violencia, abusos. Hubo una crisis migratoria en Iquique, Chile, y muchos migrantes fueron vandalizados porque suelen vivir en auténticos campamentos de desheredados. Algunos vecinos les quemaron sus pertenencias, los conminaron a largarse. Y a pesar de subsistir a la intemperie y estar malviviendo como sintechos, los venezolanos emigrantes que había allí se negaron a regresar al «paraíso comunista» venezolano. Sin embargo, Delcy-40-Maletas pide regularmente a los emigrantes venezolanos que regresen (la oligarquía chavista se está quedando sin población a la que someter), pero los venezolanos no quieren volver ni a tiros. Mueren antes de retornar, literalmente. En los años 70, los chilenos emigraron a Venezuela, ahora la situación se ha invertido. ¿Cuál es la diferencia entre ambos periodos? Mejor dicho: ¿cuál es el denominador común? La dictadura. Entonces la de Pinochet y sus «Chicago boys», ahora la de Maduro, que fabrica pobres. Hace poco, llegaron a EEUU miles de haitianos que fueron apaleados por policías a caballo, intentando expulsarlos. Luego, los dejaron quedarse (Biden no sabe qué hacer). Nosotros recibimos inmigrantes procedentes del mar, pero en América van andando, cruzan fronteras, patean miles de kilómetros para alejarse de Venezuela, Haití, Nicaragua…, países fallidos, confiscados por élites corruptas que se adueñan de los Estados como quien secuestra a una millonaria y la extorsiona hasta matarla finalmente. Porque las tiranías infectas siguen siendo el principal obstáculo que impide el progreso y la seguridad de las naciones.