Hoy quería recordarles que ya han pasado tres meses desde que Kabul fue la capital del mundo. Aquellos días de agosto en que las tropas internacionales salieron atropelladamente de Afganistán y todas las miradas se dirigieron allí, como observando a cámara lenta el modo en que su población, en general, y sus mujeres, en particular, se deslizaban hacia el espanto del yugo talibán. Hoy quería contarles cómo aquellos augurios, los peores, se han transformado en certezas: Acnur cifra en 3,5 millones los desplazados internos (el 80% mujeres y niños) y en 2,2 millones los refugiados en Irán y Pakistán, el 45% de los hogares del país ya sufre desnutrición y Unicef calcula que 2,2 millones de niñas siguen sin estar escolarizadas. Hoy quería relatarles ese horror, reconstruirlo y denunciarlo a través de cifras, datos y testimonios de quienes pudieron escapar a tiempo, pero el horror apareció en un vídeo de la CNN de apenas un minuto y veinte segundos: la venta de una niña de nueve años a un pedófilo por dos mil dólares. Y ya no hubo espacio para más. La tragedia de la pequeña Parwana es la tragedia afgana. Más allá de su obscenidad y crudeza, la secuencia reactiva todas las dudas sobre cómo reaccionar ante el sufrimiento ajeno (eso que tan bien plasmó Susan Sontag), cómo no reducirlo a una imagen más de nuestra dosis audiovisual diaria y cómo no convertirnos en meros espectadores de dramas ajenos. La escena de la atrocidad nos enfrenta a los demonios de nuestras limitaciones. Una sociedad hiperinformada e hiperconectada que a veces, demasiadas, revela incapacidad para resolver. Ni uno solo de los artículos, ni de los tuits ni de las muestras de solidaridad que eclosionaron hace tres meses en torno a Afganistán ha permitido salvar a Parwana. Y aunque haya días, como hoy, en que algunos gestos se confirman inútiles y en los que la tentación de anclarnos a la frustración se hace sólida, tenemos la obligación de recordar a las niñas y a las mujeres afganas y no condenarlas al silencio. #afghanistanwomen