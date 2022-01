Madrid debe exigir su propio «Cupo». Este cupo, obviamente madrileño y chulapo, convertiría en nacionalidad «histórica» a la comunidad, que ahora parece una advenediza recién creada. De algún modo lo es, porque cuando los padres (y ninguna madre) de la Transición decidieron que Madrid se «independizara» comunitariamente hablando del resto de Castilla La Nueva, a la que había pertenecido tradicionalmente, convirtieron a Madrid en algo semejante a La Rioja. El españolito, que es obediente como pocos en el mundanal orbe, aceptó la propuesta sin rechistar, y a partir de la Constitución del 78 comenzó a ver cómo las carreteras se diferenciaban por tramos, de acuerdo con sus baches, al corresponder a una comunidad u otra; de modo que cuando pasaba conduciendo del límite de Madrid al de Toledo, verbigracia, su coche daba un salto peligroso por la diferencia en los firmes. Dependiendo de qué administración asfalte, las vías públicas están hechas una pena, un penal, un primor… Además, ésa a la que se rebautizó como Castilla-La Mancha (¡qué invento, cráneos privilegiados!), al restarle el PIB de Madrid pasó a ser una de las comunidades más pobres de España. Bien, pues visto lo acontecido, deberíamos hacer borrón y cuenta vieja y exigir un Cupo para Madrid. Para este cupo nuevo no haría falta reformar la Constitución ni nada, ni exigir que los diputados teletrabajadores se fatiguen para incluirlo en el BOE, ni calcular a cuánto asciende el coste de las competencias aún no transferidas por el Estado central al gobierno de la comunidad de los madriles: el cupo madrileño sería muy sencillito de explicar y entender, limitándose el tal a ordenar que esos varios presidentes incoloros de comunidades autónomas que la tienen tomada con el tema y no paran de meterse con Madrid, dejen por decretazo –«as usual»– de atacar y denigrar a los madrileños; que dejen de hablar mal de Madrid con esa completa impudicia interesada con que ahora lo hacen, bajo riesgo de multazo. En definitiva: un cupo pa’ que los ondulen con la permanén. Y pa’ suavizarlos, que les den cold-crém.