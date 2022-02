Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tienes la TV de fondo y aparecen en pantalla Isabel Rodríguez, Miquel Iceta y Doña Irene Montero (no es un chiste, es real). Con ese trio de estrellas subes el volumen del televisor para escuchar el mejor terceto de tu vida. Y es, en ese momento, cuando escuchas que el Gobierno va a estar vigilante, muy vigilante, ante la posible pérdida de derechos y libertades de los ciudadanos en Castilla y León tras el resultado electoral del pasado domingo. Y piensas ¡algo me he debido de perder el 13F! ¿Cuando la izquierda pierde, se pierden derechos y libertades?

Luego Doña Irene nos explica que se han destinado 190 millones de euros al Plan Corresponsables para garantizar espacios públicos donde se pueda cuidar a niños o constituir un servicio de canguro a domicilio, porque este plan tiene que cumplir no solo cuando la mujer trabaja, sino también cuando se necesita ir al cine, el teatro o tiene que descansar, en el ejercicio de todos sus derechos fundamentales.

¿Desde cuándo ir al cine es un derecho fundamental? ¿Se ha cambiado la Constitución? El derecho a la vida, la educación, la libertad ¿es equiparable a ir al cine? Entendería que Doña Irene quiera apoyar al cine español, que no es el caso y dudo que se pueda apoyar más, porque, si uno hace memoria, en la gala de los Goya había mas votantes de Podemos que en toda Castilla y León.

Ignorar qué es un derecho fundamental, hablar del ocio como derecho fundamental por parte de un miembro de un gobierno que, cuenta con 1.200 asesores que cuestan 62 millones de euros al erario público, es vergonzoso e intolerable.