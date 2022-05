Los niños catalanes hablan castellano perfectamente

Notas del 31 de mayo, se viene el verano con sus bermudas, charangas, encuestas, chanelazo, criptosectas y crema solar. Poseído por el ritmo ‘racatanga’, el Govern de Cataluña ha obligado por decreto a las escuelas a incumplir la sentencia que obligaba a enseñar un 25% en castellano.

En mi Españita catalana ya no es que no se garantice el cumplimiento de la Ley, es que obligan a la gente a saltársela.

Los independentistas se independizan también de los porcentajes del catalán y español. Cuando dicen que no hay que aplicar proporciones a los idiomas se refieren a que el 100% de las horas deben de impartirse en catalán y el cero por ciento español. Al fin y al cabo, dicen, todos los niños salen hablando los dos idiomas.

Los líderes independentistas se ofrecen como ejemplo. “Mírenme a mí -dicen-. Los niños de la inmersión hablamos perfectamente castellano”. Cataluña ha dado grandes escritores en la lengua de Cervantes -de eso no hay duda-. A ver si ahora nos enteramos de que Gabriel Rufián es Miguel Delibes. De siempre, una de las señales de que alguien desconoce un idioma es que él cree que sabe hablarlo.

Para el independentismo, el español no necesita cuotas para enseñarse. Si se hacen las cuentas, lo que les molesta no es que se enseñe menos catalán, sino que se enseñe el español. Ahora me estoy acordando del niño español de Canet al que montaron una manifestación en la puerta de casa.

El castellano es un idioma que se aprende por ciencia infusa. Este es un caso mágico por el cual una lengua se aprende sin enseñarla. Si los idiomas se aprenden así como por influencia del santísimo, para qué los enseñan. Les hacen ir al cole a los pobres niños pudiendo tenerlos todo el día tirándose de la tirolina del ‘España ens roba’ y riéndose de los niños extremeños tan incultos, tan vagos, tan de vivir del subsidio agrario y de ir por ahí con los mocos colgando.