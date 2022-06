Reacciones disparatadas tras el 19-J

He de reconocer mi fascinación por los subterfugios que utilizan algunos políticos cuando fracasan en sus expectativas. Es lo que sucedió tras el 19-J. El dato objetivo es que solo hubo un ganador y el resto perdieron, aunque con una intensidad variable. Ciudadanos quedó fuera de juego y, como era previsible, Juan Marín actuó con dignidad y anunció su renuncia. Es muy duro pasar de vicepresidente a no conservar el escaño. Me recuerda lo que sucedió con la UCD. A partir de ahí entramos en el voluntarismo habitual, porque a nadie le gusta perder el escaño. En otros casos, la solución es inventarse un papel que las urnas no han otorgado. Los españoles son bastante ingeniosos a la hora de sacar el humor a pasear, no me incluyo porque soy muy torpe, y el candidato socialista, como dicen sus compañeros, comenzó siendo Espadas, luego cuchillos y ahora navajita. No hay duda de que es difícil encontrar una imagen mejor de la demoledora realidad de un socialismo que actúa como si la catástrofe no se hubiera producido.

El mejor, con diferencia, es Sánchez que ha pasado página y solo le preocupa la cumbre de la OTAN. Es lo que hizo tras el desastre de las autonómicas madrileñas. Espadas siempre me pareció un mal candidato y sigo sin entender por qué lo eligió. Ha repetido el mismo esquema excéntrico que aplicó con Pepu Hernández, Gabilondo o Tudanca. Estoy expectante ante su «selección de personal» para las autonómicas y municipales. Macarena Olona abandona la gloria del Congreso y no será vicepresidenta con mando en plaza como soñaba. En un ejercicio de optimismo ilimitado se queda para liderar la oposición en las políticas «del abrazo» entre el PP y el PSOE. Eso sí que es ser excéntrica en el papel que se adjudica. Le tengo respeto como jurista, pero su grupo, dicho con todo el respeto, es intrascendente. Ese «abrazo» es mero voluntarismo, porque las relaciones entre el PP y el PSOE son pésimas. Ahora será la Macarena de los andaluces, porque «hablamos como ellos». Por lo visto no se han enterado. Es malo sobreactuar. Finalmente, comunistas y antisistema van de derrota en derrota. Tienen más partidos que diputados. Les aconsejo que cambien la marca «Sumar» por «Restar».