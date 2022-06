Sanchismo: Gobierno atlantista y antiotan

El Gobierno aprueba su enésimo plan anticrisis y por boca del ministro de Agricultura intenta tranquilizar a los españoles afirmando que «no va a existir desabastecimiento de pollo », mientras sea punta aunare cesión económica en otoño, que Luis de Guindos, desmiente aludiendo a «una desaceleración, que no es lo mismo». Lo que no se discute es que el consumo se desploma ante una inflación desbocada y se anuncia una nueva huelga de los transportistas ante losina su mi bles precios del combustible. El coste de las vacaciones de verano también se ha disparado respecto del coste anterior, pero el turismo aguanta el tirón y en Córdoba, la patronal de la restauración denuncia un preocupante y generalizado incremento de los «simpas» es decir, de los clientes que se van sin pagar la consumición.

Así podríamos continuar mencionando contradicciones y preocupaciones que el retorno a la tan deseada normalidad está trayendo incorporado. Pero, la más llamativa contradicción la da el «ejemplar» Gobierno –auto calificación que le otorgó su presidente– que los españoles tenemos el privilegio de disfrutar, que es capaz de hacer y decir una cosa y la contraria simultáneamente y sin inmutarse. Ante la anuncia da cumbre atlántica de esta semana en Madrid, para conmemorar el 40º aniversario de nuestra incorporación a la OTAN, –efectuada por el gobierno de Calvo Sotelo de la UCD en 1982–, con las izquierdas socialista y comunista oponiéndose a ella a bombo y platillo en el Congreso y la calle, ahora Sánchez investido de socialista converso, da lecciones de atlantismo a la humanidad mientras un sector de su propio gobierno, al igual que entonces, se manifiesta ruidosamente en contra.

La realidad es que Sánchez ha innovado tanto que hasta tenemos «dos gobiernos en uno» que recuerda una conocida oferta publicitaria, de la que se diferencia en que la suya no «es de dos por el precio de uno» ya que tiene un macro gobierno con el doble de coste que los anteriores. Tras el varapalo electoral sin precedentes en Andalucía por parte de todos los partidos integrantes de la coalición de ese gobierno, su fortaleza y credibilidad están bajo mínimos y al no conjugar el verbo dimitir ninguno de sus componentes ,– atlantist as con versos y anti o tan recalcitrantes –, espera a los españoles un purgatorio hasta las próximas elecciones generales.

Afortunadamente no hay mal que cien años dure, ni siquiera el resiliente, ecosostenible y ejemplar sanchismo. Así, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Corte Suprema de EEUU anuló el presunto derecho constitucional al aborto, que Biden podrá lamentar junto a Sánchez, acompañándole en el sentimiento por tan «doloroso» triunfo de la vida del no nacido.