La cumbre aliada de Madrid

Este miércoles y jueves se celebrara en Madrid una importante reunión - al mas alto nivel - de la OTAN. El principal documento a aprobar en ella – aunque ciertamente no el único - es un nuevo Concepto Estratégico (SC) que actualice el vigente de Lisboa del año 2010 que ha sido superado ampliamente debido a la evolución mundial y especialmente por la invasión de Ucrania ordenada por el Sr. Putin. Tampoco China era por aquellas fechas el competidor sistémico en que se ha convertido actualmente.

Los SC´s son documentos no clasificados y por lo tanto no solo podemos leerlos nosotros, sino también nuestros adversarios e incluso los neutrales, entre los que suelen salir numerosos socios para nuestras operaciones de gestión de crisis. Por lo tanto, la sinceridad del documento esta limitada en cierto modo por la defensa de los intereses propios a la que la Alianza esta esencialmente dedicada. Evidentemente no podemos descubrir todas nuestras opciones.

El nuevo SC mantendrá muy probablemente las tres misiones básicas tradicionales: la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. La prioridad de la defensa colectiva ha crecido inmensamente – relativamente a las otras dos - tras las ultimas acciones de la Rusia de Putin en Ucrania, acompañadas por unas no muy veladas amenazas de emplear su arsenal nuclear. Pero no solo hay rusos en el Este de Europa; en África y Oriente Medio son un componente desestabilizador de creciente importancia.

Esto requerirá que la defensa colectiva de Europa, lo sea en los 360º. Rusia debe recordar que no solo ella es una potencia nuclear; la OTAN también lo es y si queremos evitar un holocausto, el concepto de disuasión nuclear – que ha venido funcionando hasta ahora – deberá ser revisado y complementado en los campos económicos, cibernético e informativo, que tan eficaces se estan demostrado últimamente. La disuasión económica que pueda ejercer la Alianza exigirá reforzar la coordinación con la Union Europea (UE), como se esta haciendo en la guerra de Ucrania.

Y por ultimo, una disuasión que sea efectiva ante Rusia deberá funcionar también para impedir que China pueda llegar a desestabilizar la situación mundial. Personalmente creo que la Rusia actual es una clara amenaza para la OTAN mientras que China solo representa, de momento, un riesgo que habrá que manejar cuidadosamente, pero con la que se puede alcanzar acuerdos sectoriales. Como debe contemplar la OTAN a China es un asunto delicado en el que las sensibilidades