Yo, Leonor

Yo quiero ser Esther Doña cuando sea mayor. Ya se lo he dicho a Altibajos: digo, mira, yo no quiero problema ninguno para hacer lo que se me ponga en el moño. Yo puedo pasar por una ex marquesa o marquesa viuda y pegarme la vida de yate en yate. Yo, madre, (le he dicho a Altibajos) podría vivir así, como esta señora tan mona y que tan estupendamente sabe llorar, reír, vender motos o subirse a la grupa del siguiente. O, podría vivir siendo mi prima Vic Fri, que no le pega un palo al agua. O mi primo Pipe. Bueno, es que me salen bastantes nombres en la familia así.

Porque aquí la que trabaja es Altibajos. Aquí la que pega el callo es Altibajos que ahora resulta que no puede llevar tacones. Tenemos un drama que lo flipas. Siete centímetros. Se acabaron los doce. Que yo le he dicho a Altibajos que va a parecer la hija de mi hermana Sofi que se ha puesto caballona. Yo voy a intentar que me pongan los dientes rapidito porque tengo una dentadura que parece que me han caído de un quinto los piños.

A todo esto, el yayo se ha ido a Ginebra. Ginebra. Estoy en bucle. Se ha ido con la tita mayor a ver a la tita separada por sorpresa. La tita separada por sorpresa dicen que le ha pagado al ex tito las vacaciones en Formentera. Que es que la tita separada por sorpresa tiene un cuajo como un pomo de la puerta de la casa de los Alcántara. Ha ido el yayo con la misma cara de estar oliendo mierda en un palito a Ginebra y a saber lo que se ha dicho esa gente, mientras nosotros, ajenos al lío, hemos vivido un verano de verdura a cascoporro, granjas escuela, ideas sobre mi futuro en los tres ejércitos y lectura. Resultado: vine lozana y me voy flaca.

Qué gusto regresar a Gales, a mojar pan, a ponerme hasta las trancas de judías pintas y a pintas. Que son distintas unas pintas y otras. Y el novio. Que me lo he traído. Ay, Gales, lo bien que me vienes. Ea, pues a ver si no hace frío este invierno y podemos pagar la factura de la luz esta familia. Les dejo, que tengo colutorios.