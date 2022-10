Sunak y los nervios laboristas

Los laboristas están inquietos porque Rishi Sunak es un peligroso rival. Mucho más que Boris Johnson o Liz Truss. Esto explica la persistencia en reclamar elecciones anticipadas. El nuevo primer ministro ha acreditado que es un buen gestor en su trayectoria profesional y política. Era el mejor candidato tras la renuncia de Johnson, pero supongo que influyó su origen indio y su religión hindú entre los votantes conservadores. Tras la caótica experiencia de Lizz la Breve, se ha impuesto la mejor opción para remontar unas encuestas que son muy desfavorables. Es bueno aclarar que dos años son una eternidad en política y más en estos tiempos. El perfil de Sunak es efectivo en una sociedad multiétnica que valora a un triunfador y multimillonario. Lo que en España sería un impedimento, allí es un sólido aval. Es tan inmensamente rico que no hay duda de que le mueve la ambición política y el servicio público. Me gusta mucho su currículum. La izquierda mediática española debería tomar buena nota, porque no se puede menospreciar la formación. Estudió Filosofía, Política y Economía en Oxford y tras graduarse se fue a Stanford con una beca Fullbright. Es algo habitual entre los políticos británicos. Sus primeras palabras estuvieron muy acertadas, porque anunció «decisiones difíciles». Es importante decir la verdad, algo poco habitual en España, y lanzar mensajes creíbles. La prioridad es lograr la estabilidad económica, hacer frente a la profunda crisis económica y recuperar la senda del crecimiento. Para ello necesita que el país recupere la confianza. No hay duda de que serán necesarios sacrificios, así como acertar en las medidas que adopte. No le falta ni experiencia ni formación, pero además seguirá la tradición de buscar a los mejores dentro de las filas conservadoras. No tengo ninguna duda. Si hay algo que caracteriza la vida política de ese país es, precisamente, el patriotismo. Una vez superados los problemas internos, tiene toda la legitimidad para agotar la legislatura. Por más que se empeñen los laboristas, la realidad es que cuenta con una sólida mayoría parlamentaria y, sobre todo, el partido está unido. Su sistema electoral siempre me produce una cierta añoranza, porque me gustaría que el nuestro fuera similar. Nos libraríamos de gobiernos débiles que se tienen que apoyar en partidos que van en contra de España.