Martes clave en EE UU

Pasado mañana será el «election day» en los EE UU, el martes siguiente al primer lunes de noviembre, que es la fecha –entre el 2 y el 8– en la que cada cuatro años se celebran elecciones para la presidencia de los EE UU. A su vez, a mitad de dicho mandato se celebran también y en el mismo día, las elecciones denominadas intermedias o «midterm» para renovar a nivel federal la totalidad de los 435 miembros de la Cámara de Representantes, y un tercio de los 100 del Senado, además de las homónimas en los 50 Estados de la Unión, y sus correspondientes gobernadores. Se trata por tanto de una jornada política de alto voltaje, con una influencia muy directa en las subsiguientes elecciones para la presidencia según confirma la experiencia. Actualmente los demócratas controlan la Casa Blanca y ambas cámaras, ya que en el Senado el voto de la vicepresidenta Kamala Harris que constitucionalmente ejerce la presidencia es el que desempata el 50-50 actual. Esta cómoda situación para Biden puede cambiar drásticamente si se cumplen las encuestas que vaticinan una clara victoria republicana en la Cámara y en las gubernaturas. Si así sucede pasado mañana, Trump pasaría al primer plano nuevamente, habiendo prácticamente confirmado ya su voluntad de presentarse a la reelección. La creación de comisiones de investigación afectando al presidente de turno es una práctica usual en EE UU cuando la oposición –en este caso los republicanos– controlan la Cámara de Representantes, planeando ahora sobre actividades de Hunter Biden el hijo del presidente, así como sobre la retirada de Afganistán en Agosto del pasado año, con la desbandada de Kabul como icono de la misma. El aborto, tras la derogación por la Corte Federal del fallo de la «Roe vs Wade» al negar que fuera un derecho de la mujer amparado constitucionalmente, se ha convertido en un eje de la campaña, con el compromiso de Biden de reponerlo mediante una ley federal lo que se lo impediría un eventual control republicano del Congreso. La guerra en Ucrania ha estado muy presente también, con las críticas de los republicanos liderados por Donald Trump hacia la política de Biden que juzgan calamitosa y que amenaza con llevar al mundo a un conflicto nuclear. A estos efectos, no se olvida que son más frecuentes presidentes republicanos quienes acaban guerras que comienzan bajo mandato demócrata que a la inversa, convirtiendo este martes electoral en una jornada clave y una suerte de primarias para Trump. Que no para Biden, que no apunta a una eventual repetición como candidato. Jornada electoral la de pasado mañana de interés mundial.